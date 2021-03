Újabb tiltakozások

A párt szerint Románia forrong, visszaköveteli szabadságát, mert a kormány „fenyegetésekkel, pánikkeltő statisztikákkal és bírságokkal terrorizálja, és szobafogságra ítélte a lakosságot”. Az AUR országos tüntetéssorozatot hirdetett, amelyen Florin Cîţu kormányfő és Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár lemondását is követelik. A tegnapi tiltakozás részvevői egyebek mellett ezt is megfogalmazták, de az államfő és az egész kormány távozását és a korlátozások eltörlését is követelték. A tegnapi tüntetések feszültebb légkörben zajlottak, Bukarestben és Nagyszebenben is dulakodás alakult ki egy-egy igazoltatást megtagadó tüntető és a csendőrök között. Több helyszínen a résztvevők nem tartották be a biztonsági szabályokat. Egy nappal korábban huszonnégy településen tüntettek az intézkedések ellen, tegnap délutánig 219 személyt bírságoltak meg.