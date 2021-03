Amint arról múlt év augusztusában beszámoltunk, a volt jegybank épületében zajló munkálatokat az építkezési felügyelőség tavaly a nyár közepén leállította, miután a földszinten és az első emeleten elkezdett bontás nyomán a tömbház felső szintjein (ahol magánlakások találhatók) repedések jelentek meg a falakon. A felügyelőség akkor új statikai felmérést kért, ennek az önkormányzat eleget tett, de a hatóság újabb adatokat igényelt, és ezek elkészültéig leállították a munkát. Az újrakezdés azóta sem történt meg.

Tóth-Birtan Csaba lapunk megkeresésére elmondta: az volt a legbiztonságosabb megoldás, hogy egy új statikai tanulmányt kérnek egy másik szakértőtől. A szerződés megkötése után terepszemlét tartottak az építkezésnél, felkeresték a lakókat is, megnézték a lakásokban azokat a nyomokat, amelyek a bontás során keletkeztek. A tanulmány elkészült, a kivonatát a lakók részvételével be is mutatták.

Tóth-Birtan Csaba szerint az elmondottak alapján az épületnél statikai szempontból nincs veszély, sőt más ingatlanokhoz képest sokkal jobban áll földrengés-biztonsági szempontból is, és a bontás nem befolyásolta a tartószerkezet szilárdságát. Kisebb tervmódosításokra viszont szükség lesz, emiatt a munkálatok is megcsúsznak, illetve a katasztrófavédelemtől az előzetes tűzvédelmi jóváhagyást is újból ki kell majd váltani. Anélkül nem lehet ismét nekiállni. Az alpolgármester hozzátette, hogy az eredeti terv esetében is egy elég hosszas „bokszmeccs” volt e jóváhagyás megszerzése, és várhatóan az újabb sem lesz egyszerű. Az önkormányzat célja, hogy lehetőleg minél hamarabb folytatni lehessen az építkezést, de a szükséges lépéseket mindenképp betartják. Az elöljáró ugyanakkor elmondta: a lakásokat ért károkat (falrepedések például) az önkormányzat valamilyen módon megtéríti – vagy kijavítják, vagy kifizetik a rendbetételt. Erről később születik döntés.

Tóth-Birtan Csaba továbbá elmondta: az egyik probléma a tanulmányon kívül a nyitottan álló két szint téliesítése volt. A közvetlenül a volt bank fölötti lakásokban élők kérték ezt. Az alpolgármester hozzátette: ha az eredeti ütemterv szerint haladt volna a munka, akkor már a fűtésrendszer is működne, és nem lett volna szükség pluszköltségre a téliesítés (szigetelés) miatt, de nem akarták, hogy a lakóknak fenntartásaik legyenek, így inkább elvégeztették ezt a munkálatot is.

A hétmillió lejnél is többe kerülő beruházás finanszírozásáról az alpolgármester elmondta, hogy jelen állás szerint egyelőre az önkormányzat saját forrásokból szándékszik kialakítani a Design Bankot. Ilyen célra igénybe vehető külső forrásokat nem találtak, de megtörténhet, hogy az új európai uniós költségvetési ciklusban kiírandó támogatások között szerepel majd olyan, amelyre pályázni tudnak. A városháza honlapján közzétett, az idei költségvetésbe foglalt beruházások között szerepel a Design Bank kialakításának folytatása is, erre a célra 500 ezer lejt irányoztak elő.