Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a szentkatolnai

özv. PETE FERENCZ

szerető szíve életének 90., özvegységének 2. évében türelemmel viselt betegség után 2021. március 30-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait április 1-jén 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentkatolnai ravatalozó­házból a helyi temetőben.

A gyászoló család

1381

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a prázsmári születésű aldobolyi

id. ROTH MIHÁLY

életének 86. évében 2021. március 30-án rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2021. április 1-jén 14 órakor lesz az aldobolyi református ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321197

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték, hogy a

sepsiszentgyörgyi

KERESZTÉLY GÁBOR

szerető szíve életének 71. évében rövid, de súlyos,

türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2021. március 31-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református temetőben.

Szerető családja,

rokonai, ismerősei

4321175

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama,

dédnagymama,

özv. LOVÁSZ JOLÁN

életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2021. április 1-jén 13 órakor lesz a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás 12 órától a sírhelynél.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321188

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após és jó

szomszéd, a pákéi

id. SZONDA LÁSZLÓ

életének 85., házasságának 61. évében csendesen

elhunyt.

Temetése 2021. március

31-én 14 órakor lesz a pákéi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321179

Részvét

Úgy búcsúzott, ahogy élt. Mosolyogva, verset mondva, imádkozva és tapintatosan, észrevétlenül távozott, hogy a zaklatott világban senkit ne zavarjon a 102 éves

özv. FARKAS ELEMÉRNÉ ­JÁNOS IRÉNKE.

Családom, a magam,

valamint közös ismerőseink nevében együttérző szeretettel fejezzük ki részvétünket.

László Károly

4321195

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

dr. NAGY ATTILA elhunyta alkalmából.

Balogh Attila és Anikó

4321196

Őszinte részvétem a gyászoló családnak

özv. FARKAS ELEMÉRNÉ ­JÁNOS IRÉNKE

elvesztése alkalmából.

Özv. Páll Sámuelné Málnásról

4321184

A sepsiszentgyörgyi

Ferenc József Kórház munka­közössége megrendülten ­értesült volt főnökük

és munkatársuk,

dr. MÁTÉFFY GYÖRGY ­pszichiáter főorvos hirtelen haláláról és őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak. A Jóisten nyugtassa békében!

4321182

Köszönet

Hálásan gondolunk

mindazokra, akik lélekben is ­elkísérték

özv. FARKAS ELEMÉRNÉT vagy temetésén jelen voltak. Mindannyiuk szeretetéért, virágjaikért a jó Isten áldja meg. Köszönettel,

a gyászoló család

4321180

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi

NAGY TIHAMÉR IPOLYRA halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető fia és családja

1380

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

DEVECSERI JÓZSEFRE ­halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1116429

Fájó szívvel emlékezünk

a cófalvi

KATONA MATILDRA ­halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321146

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom

marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz.

Szomorú szívvel

emlékezünk a drága jó

feleségre, édesanyára,

az uzoni

PODEA JOLÁNRA

(szül. MOLNÁR)

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321150

Jóságát, szeretetét szívünkben őrizve emlékezünk

PÓRA ISTVÁNRA

halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321155

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s

fogni a kezed, elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje a szemünkben ragyog.

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,

halálod, amíg élünk,

fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk

a hat hete elhunyt ­sepsiszentgyörgyi

PÁL DÉNESRE.

Jósága és szeretete kitörölhetetlenül él szívünkben.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

4321189