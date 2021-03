VÁNDORKIÁLLÍTÁS nyílt a csernátoni Haszmann Pál Múzeum főépületében. A nagy méretű pannókon Kakas Zoltán gyűjteményéből láthatók az általa gyűjtött tojások fényképei.

HÁROMSZÉKI ÍROTT TOJÁSOK. A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a kovásznai Városi Művelődési Ház közös szervezésében megnyitották a kovásznai művelődési ház udvarán a Háromszéki írott tojások című szabadtéri kiállítást, amely április 15-ig tekinthető meg.

Húsvéti adománygyűjtés

A Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki önkéntesei a közelgő húsvét alkalmával tartós élelmiszerekből álló csomagokkal segítik a nehéz körülmények között élő, erdővidéki többgyermekes családokat, szellemi és testi fogyatékosokat, kisnyugdíjas idős embereket. A járványhelyzet miatt a tavalyi húsvéthoz és karácsonyhoz hasonlóan most sem lesz lehetőségük a megszokott módon gyűjtést szervezni. Ám a szokásos helyeik, a Comixt Rt. (külső) önkiszolgálója és a CEC melletti üzlete mellett mostantól a Lia Kft. Piac utca sarkán található üzletében, valamint a Deák Hámor Kft. három önkiszolgálójában: Barót központjában (Kossuth Lajos utca 149. szám) és a Felső-Kossuth utcában (54. szám), illetve a Bardoc, Fő út 262. szám alatti üzletében is adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki április 3-áig. Ezekbe a dobozokba bárki elhelyezheti egy-két pluszban vásárolt termékadományát (tartós élelmiszerek, tisztálkodószerek, édesség), amelyeket a szervezet önkéntesei az ünnepek környékén fognak összecsomagolni és eljuttatni a rászorulókhoz.

Mivel tudják, hogy ilyen körülmények között a tárgybeli adománygyűjtés nem lesz elégséges, pénzbeli adományok felajánlására is biztatnak, amelyek segítségével szükség szerint kiegészítik az adományozandó csomagokat a szükséges termékekkel. Pénzbeli adományaikat a két programfelelősnek, Demeter Zoltánnak (0746 089 140) vagy Pájer Györgynek (0748 684 983) adhatják át személyesen. A Gondviselés Segélyszervezet tevékenységeiről a www.gondviseles.org honlapon vagy a szervezet Facebook-oldalain tájékozódhatnak.

Grúz nemzeti est Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület április 1-jén, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében grúz nemzeti estet szervez. Az est házigazdája Ana Jgerenaia, a Heal the Earth, Reloaded Edition! projekt grúz önkéntese lesz. Grúzia a Kaukázus és a Fekete-tenger között, Európa és Ázsia találkozásánál terül el. Világszerte híres zöldellő lankákkal borított magas hegyeiről és trópusi erdőiről. Nem mindenki tudja viszont, hogy Grúzia volt az egyik első ország, amely bort állított elő fermentáció útján, speciális tojás alakú edényekben (kvevri). Régészek bizonyították, hogy az itt előállított bort már több mint 8000 éve használják, a grúziai bortermelés manapság az Unesco világörökségi listájának része. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma a szentmisék 7.30-tól és 18 órától kezdődnek. Ma 7.15-kor a reggeli dicséretet és 17.45-kor az esti dicséretet közösen imádkozzák a zsolozsmából.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma 7.30-tól és 18 órától kezdődnek a szentmisék. Nagyszerdán 9–13, valamint 14–18 óráig gyónási alkalom lesz a templomban. Nagycsütörtökön 9 órától keresztúti ájtatosság, 18 órától az utolsó vacsora emlékére lesz a szentmise.

UNITÁRIUS ÁHÍTAT. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban ma és csütörtökön 18 órától nagyheti áhítatot tartanak. A nagypénteki istentisztelet 18 órától kezdődik. Április 4-én, húsvét első napján istentiszteleti alkalmak: 9 óra, 11 óra, 18 óra; április 5-én, húsvét másodnapján: 11 óra. Az ünnep minden istentiszteleti alkalmán úrvacsorával is lehet élni. Az úrvacsoraosztás rendjén a bort kis poharakból veszik majd magukhoz a hívek. A járványügyi helyzetre való tekintettel az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Húsvét ünnepén az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket élőben is közvetítik Facebook-oldalukon.

NAGYPÉNTEKI KERESZTÚT. Nagypénteken az Erdélyi Háló Egyesület tagjai 15 órától együtt imádkoznak a csíksomlyói Kálvárián a Hálóért, a hálósokért és a betegek gyógyulásáért.

SZABADTÉRI PASSIÓ. Nagypénteken 18.30-tól a lemhényi plébánia udvarán szabadtéri passiót ad elő a lemhényi ifjúsági szervezet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától Napindító gondolatok, 6.40-től és 12.13-tól Ferenc pápa gondolatai a családról, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval! 7.05-től Ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Erzsébetbányáról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától Görgényi Tünde stúdió­vezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Mennynek Királyné Asszonya, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariarardio.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Kökösbácsteleken az 1-es és 2-es, Vesszőstelepen az 1-es transzformátorállomás körzetében, Kökösben a Rematnál és a Lukoil-benzinkútnál szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Árapatakon, csütörtökön Erősdön és Előpatakon gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

ELMARAD a hatályos járvány­ügyi korlátozások miatt a nagyhétre tervezett délutánonkénti és az egész napos pénteki tojásírás a Guzsalyas Alapítványnál.

SÍSZEZONZÁRÁS SUGÁSFÜRDŐN. A Sepsi ReKreatív Rt. felhívja vendégei figyelmét, hogy a tavasziasra fordult időjárás következtében a sugásfürdői sípálya bezár. Aki ki szeretné használni a pályát, vagy lesízné megmaradt pontjait, az megteheti a héten 9–21 óráig, amíg az időjárás engedi.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ingyenes ügyintézés Mikóújfaluban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 31-én, szerdán 16–18 óráig a mikóújfalusi kultúrotthon protokolltermében fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.