A Májai–Pakucs, Rancz, Kanyó, Albu (cserék: Niczuly, Bandi, Zsombori, Gáll) összeállítású KSE Futsalt még az ág is húzta ezen a mérkőzésen. A bemelegítés során bokasérülést szenvedett Barbócz Norbert, majd Albu Norbert is kidőlt a csatasorból, a sérült Gáll Attila is csupán percekre tudta vállalni a játékot, de bokapanaszokkal játszott Kanyó Szilárd is. Ennek ellenére az elszántsággal nem volt gond, a találkozó első három percében Albu, Pakucs és Kanyó góljaival már 3–0-ra vezettek a kézdivásárhelyiek, majd a vendégek szépítése után Rancz is beköszönt (4–1). A folytatásban sok ziccer kimaradt, ez pedig megbosszulta magát. Sorozatos védelmi hibák miatt kiegyenlített az ellenfél (4–4), majd ismét Kanyó talált be egy szép akció végén (5–4). Szünet után újra egyenlített a buzăui csapat, majd Rancz egyéni akciója végén újra vezetett alakulatunk (6–5). A végjátékban kíméletlenül büntettek minden tévedést a vendégek, további három gólt szereztek, míg a céhes városiak Rancz révén szépítettek (7–8). A KSE Futsal a második helyen zárta a playoutot.



Csíkszeredáé a Román Kupa

A mikóújfalusi születésű Miklós Tamást is foglalkoztató Csíkszeredai Imperial Wet nyerte a teremlabdarúgó Román Kupa 2020–2021-es kiírásának hargitai döntőjét, miután a sorozat hétfői fináléjában 6–3-ra győzte le a házigazda és címvédő FK Székelyudvarhely csapatát. „Én is, a csapat is nagyon örvendünk annak, hogy sikerült megnyernünk a futsalkupát. Mindenki keményen dolgozott ezért a diadalért, összeért erre a fináléra a csapat, és nekünk mindenképp kellett ez a győzelem, ami visszaigazolta, hogy jó úton járunk. Kemény ellenfél volt a döntőben az Udvarhely, amely korábban a Galacot, majd a Dévát is kiejtette. Innen már a bajnoki fináléra fogunk összpontosítani, nálunk van a pályaelőny, hiszen április 17-én és 18-án Csíkszeredában játszunk, és nagyon remélem, hogy éremmel térünk haza Galacról” – nyilatkozta érdeklődésünkre Miklós Tamás, aki sérülés miatt nem léphetett pályára a székelyudvarhelyi tornán. (tibodi)