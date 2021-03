Miként követtük teljes sleppel engedelmesen, néhány hónapja még ateista neveléseket is túlélő kísérőkként a cigánynegyed házain keresztül, betérve egy-egy lakásba, novíciáinak keresve szállást, majd helyszínt templomépítésre, mely aztán két év leforgása alatt fel is épült a szerzetesi házzal együtt. Kilencvenkettő szeptember másodikán újra visszatérve, bármekkora a sietség, s akárhány felvételt nyálazok végig újra és újra, nem talál ez a propelleres szerkezet egyéniségéhez.

Csakhogy az én bajom, hogy minden gépet utasaival akarom egyeztetni, hogy állandóan korábbi légi hasonlatok idéződnek fel mindezek kapcsán. Propelleres hírek, anekdoták, fantazmák. Leghamarabb a hatvannyolcas megyésítés idejéből, ahol megyeszékhely kapcsán csapnak össze a székely városok, Udvarhely Csíkszeredával, Csíkban utcai megmozdulásokra is sor kerül, Kézdivásárhely, Szentgyörgy elégedetlen az új közigazgatási tervezettel... S mivel mással, mint helikopterrel érkeznek békíteni Bukarestből Gere Mihály, Fazakas János, Vasile Patilinet akkori miniszterek, pártaktivisták, akik minden további nélkül elegánsan, fontoskodó mozdulatokkal hagyva maguk mögött a repülő járművet közeledhettek a néphez. De helikopter láttán mégiscsak az elnökünk hozzánk jött vadászni szerű megjegyzések hangzottak el leggyakrabban, és ezt is megszoktuk, és találtattuk újra a járművet az elnöki képpel. Egyik legszebb anekdotája a nyolcvanas éveknek, hogy miután már nem bírta szusszal egy román juhász furulyával tovább terelni a felduzzadt nyáját, kérvényezte, hogy helikoptert vásárolhasson, hátha így egyben tartja az állományt. Igaz, nem igaz, jólesett hallani. És hozzá is talált volna a gépezet, mert filmekben is láthattunk már ilyet.

Aztán hiányolom, hogy a kartotékomban sehol sem találok hosszú ideig légből kapott politikust, helikopteres képeim között Horn Gyula száll ki kilencvenhétben, magabiztosan, egyenruhások kíséretében. Háttérben a Romavia feliratú szerelvény, megértő mosollyal integet... Főtéren elmondott beszédéből annyi maradt meg, hogy jelentős tömeg előtt olyan tósztot tartott, mely éppen csak nekünk nem szólt, s mégis mindenkit üdvözölt. A világ bármelyik pontján elhangozhatott volna. Biztosan nem illik minden apróságért érzékenykedni.

Most, hogy a kórház korszerűsítésének tervében szerepel a helikopteres leszállópálya, többet nem kell a pilótáknak a stadion középpályán megrajzolt körét becélozniuk, és bármekkora is lesz itt a mentős vagy politikusi légi forgalom, és akármennyire kicsinyesnek tűnhetek ezzel a képi megállapítással, hogy Teréz anya egyéniségéhez akkor nem talált a helikopter, nem tudok túlnőni rajta.