„Szabadba cserkész”...

Bármilyen szeszélyes is volt az időjárás az elmúlt hetekben, csak a nagyon fagyos és hideg időben állt egy-két napot a munka Kökös község két legfontosabb építőtelepén. Látogatásunk idején is dolgoztak a szennyvízhálózaton, de a Gábor Áron nevét viselő általános iskola sporttermét is cserép fedi immár. Tăraș Silviu polgármestert kértük, hogy számoljon be a jelenlegi munkafrontok helyzetéről és a következő időszakra vonatkozó tervekről-elképzelésekről.