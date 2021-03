Bizalmatlanok az oroszok

„Úgy gondolom, hogy növeli az egész (oltási) folyamat dinamikáját” – fogalmazott a szóvivő.

Elismerte, hogy sokan továbbra is gyanakvással viszonyulnak a oltásos megelőzéshez, amit „nemzeti sajátosságnak” nevezett. Peszkov azt hangoztatta, hogy az új koronavírusos fertőzést csakis a populációs védettség (nyájimmunitás) kialakításával lehet elérni, amihez fokozni kell a beoltottság népszerűsítését, és bővíteni kell az oltóanyag gyártását is. Putyint a múlt héten szerdán oltották be az új koronavírusos fertőzés ellen, az első dózist kapta meg. Az eseményről felvétel nem készült, az alkalmazott vakcináról hivatalosan csak annyit árultak el, hogy egyike az Oroszországban kifejlesztett három oltóanyagnak.

Oroszországban a tegnap közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8277-tel – ez a legalacsonyabb érték szeptember 29. óta – 4 563 820-ra emelkedett.

A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 12,2 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 282 382-re csökkent, a halálos áldozatoké 409-cel 98 442-re, a felépülteké pedig 9588-cal 4 155 996-ra emelkedett.

A statisztikák szerint alacsony az átoltottság Oroszországban. Az első dózist 10,6 millióan kapták meg a 328 milliós országban, ez nagyjából 3,2 százalékos átoltottságot jelent.