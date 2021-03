A sajtótájékoztatót stílusosan a Sepsi Aréna teraszán tartották, ahonnan jól belátható a főút másik oldalán az a tízhektáros terület, amelyen a Sapientia campusa fog felépülni. A területvásárlást ugyan késleltette a régészeti feltárás, de tavaly decemberben megkapták azt a felmentési dokumentumot, ami alapján a terület beépíthetővé vált. A tervezőt nyílt versenytárgyaláson választották ki öt pályázó közül, és a döntésben az is közrejátszott, hogy olyan építész kapta meg a feladatot, aki helyi, aki a városának szeretne valami szépet, maradandót alkotni, hisz fontos, hogy a helyi közösség sajátjának érezze – mondta Kató Béla.

A tervezés jogát a Török Áron vezette Open Works iroda kapta meg, a létesítmény makettjét és néhány fényképes látványtervét is bemutatták a sajtótájékoztatón. Az oktatói felületeknek helyet adó főépület mellett lesz egy uszoda, egy sportcsarnok, a különböző szakok gyakorlati oktatására alkalmas felületek, valamint egy ötszáz férőhelyes bentlakás, amelyben a hallgatók mellett elszállásolhatóak azok a sportolók is, akik különböző bajnokságokra érkeznek a városba. Ez is része annak az együttműködésnek az egyetem és a város között, melynek célja, hogy a campus nyitott legyen a helyi lakosok számára, de az egyetem is használhassa a város sportlétesítményeit. Utóbbira már született néhány szerződés, amire azért is van szükség, mert ősztől testnevelő tanári szak és edzőképző is indul Sepsiszentgyörgyön a tanulmányi központ Csíki utcai székházában, ahol jelenleg a marosvásárhelyi kar kertészmérnöki tanszékéhez tartozó agrármérnöki és erdőmérnöki szak működik.

Az új szakokról a Sapientia rektora beszélt, aki szerint mindkettő fontos az egész régió számára, és remélhetőleg szep­temberben el is tudják indítani, hiszen az engedélyeztetés az utolsó szakaszba érkezett, napokon belül megkaphatják a jóváhagyást a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökségtől (ARACIS). A két sportszak szakmai előkészületei már megtörténtek, ebben nagy segítség a Mocsai Lajos vezette budapesti Testnevelési Egyetem, amellyel e tekintetben szerződött a Sapientia, és távlatilag a művészeti szak is elindul a Sapientia sepsiszentgyörgyi karán, de addig is a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett osztályaként kezdi meg működését szintén ősztől a művészeti képzés – ismertette Tonk Márton. Kezdetben mindkét terület oktatói munkájában nagyobb arányban vesznek részt vendégtanárok és a Sapientia más karainak jelenlegi főállású tanárai, de cél, hogy helyi szakemberek is megszerezzék a szükséges akadémiai fokozatokat és taníthassanak az egyetemen – mondotta.

Fotó: Facebook / Antal Árpád

Az eddigi legnagyobb értékű sepsiszentgyörgyi zöldmezős beruházást a magyar kormány finanszírozza, amelynek előre látható költségvetése 20 millió euró – mondta Kató Béla. A legfontosabb, hogy a fiataljaink érezzék, nem kell elmenni a világ másik sarkába, hogy kipróbálják magukat, hisz itthon is megtalálhatják önbecsülésüket, érdemes lesz tanulni ezeken a szakokon, hisz ezek a legmélyebb gyökereinkből származnak – hangsúlyozta a Sapientia Alapítvány elnöke. Tonk Márton rektorral együtt hangsúlyozta, Sepsiszentgyörgy kiérdemelte, hogy Kolozsvár, Marosvásárhely és Csíkszereda mellett erős helyszíne legyen az egyetemnek. Az önálló karrá válás lépéseként létrejött egy helyi egyetemi tanács, amelyet Nyárádi Imre István, a sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ igazgatója vezet, tagjai az említett három kar képviselői és két helyi tanár.

A sepsiszentgyörgyi Sapientia egyetemen a fiatalok versenyképes tudást szerezhetnek, versenyképes oklevelet kaphatnak és ezáltal magas jövedelemmel járó munkahelyhez juthatnak – hangsúlyozta Antal Árpád. A polgármester szerint a sepsiszentgyörgyi Sapientia hat évvel ezelőtti létrejötte olyan folyamatokat indított el, amelyek hosszú távon pozitívan befolyásolják a város és az egész régió életét.