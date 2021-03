Mesés Székelyföld a Vigadóban

Hétfő este kisszámú érdeklődő jelenlétében mutatták be a kézdivásárhelyi Vigadó emeleti kiállítási termében a Mesés Székelyföld két utolsó, negyedik és ötödik kötetét, mely Háromszéket, valamint Maros- és Aranyosszéket ismerteti. Akárcsak az előző három kötet esetében, ezúttal is két gyermek, Zolika és Annácska utazásaikba kapcsolódhat be az olvasó, az ő szemszögükből megírt útirajz azonban szülőknek és nagyszülőknek is kitűnő lehetőséget kínál a történelmi székely székek megismerésére.