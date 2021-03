A járványhelyzet miatt a tavalyi húsvéthoz és karácsonyhoz hasonlóan most sem lesz lehetőségük a megszokott módon gyűjtést szervezni. Ám a szokásos helyeik, a Comixt Rt. (külső) önkiszolgálója és a CEC melletti üzlete mellett mostantól a Lia Kft. Piac utca sarkán található üzletében, valamint a Deák Hámor Kft. három önkiszolgálójában: Barót központjában (Kossuth Lajos utca 149. szám) és a Felső-Kossuth utcában (54. szám), illetve a Bardoc, Fő út 262. szám alatti üzletében is adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki április 3-áig. Ezekbe a dobozokba bárki elhelyezheti egy-két pluszban vásárolt termékadományát (tartós élelmiszerek, tisztálkodószerek, édesség), amelyeket a szervezet önkéntesei az ünnepek környékén fognak összecsomagolni és eljuttatni a rászorulókhoz.

Mivel tudják, hogy ilyen körülmények között a tárgybeli adománygyűjtés nem lesz elégséges, pénzbeli adományok felajánlására is biztatnak, amelyek segítségével szükség szerint kiegészítik az adományozandó csomagokat a szükséges termékekkel. Pénzbeli adományaikat a két programfelelősnek, Demeter Zoltánnak (0746 089 140) vagy Pájer Györgynek (0748 684 983) adhatják át személyesen. A Gondviselés Segélyszervezet tevékenységeiről a www.gondviseles.org honlapon vagy a szervezet Facebook-oldalain tájékozódhatnak.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Gyümölcsfacsemeték Kilyénbe és Szotyorba

Nyolcszáz darab gyümölcsfacsemetét oszt szét a kilyéni és szotyori lakosok között a Háromszéki Közösségi Alapítvány partnerségben Sepsiszentgyörgy önkormányzatával. Az akció célja, hogy az erdélyi, őshonos gyümölcsfajták visszatelepítésével biztosítsák a családok egészséges gyümölcsszükségletét. A csemetéket kizárólag kilyéni vagy szotyori állandó lakhellyel rendelkező személyek igényelhetik. Az önkormányzat első körben felméri a két településen élők igényeit a facsemetéket illetően, az érdekeltek az erre a célra létrehozott Gyümölcsfák Kilyénbe és Szotyorba/Pomi fructiferi la Chilieni și Coșeni elnevezésű Facebook-csoportban jelentkezhetnek (név, lakcím, a kívánt gyümölcsfacsemete és a darabszám megjelölésével). Az igényléseket április 11-ig fogadják, a csemetéket pedig április közepétől kezdődően lehet majd átvenni a városi kertészet székhelyén. A kilyéniek és szotyoriak számos gyümölcsfa és fajta közül választhatnak. Almából egyebek mellett kisasszony alma, batul, pónyik, Török Bálint, aranypármen, Tartós Gusztáv, Budai Domokos és jonatán is kérhető, körtéből a császár- és a vilmos mellett piros belű, papkörte és téli pergament is szerepel a kínálatban, de lehet kérni cseresznye-, meggy-, szilva- és mogyorócsemetéket is.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma az utolsó vacsora miséje 18 órakor kezdődik, utána egy órás virrasztás lesz a templomban. Nagypénteken 15 órától keresztút, 18 órától kezdődik a szertartás, ennek végén nyitva marad a templom. 22 órától közös virrasztás a templomban egész éjszaka, amelyet a Mária Rádió közvetít.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma 9 órától keresztúti ájtatosság, 18 órától az utolsó vacsora emlékére lesz a szentmise. Nagypénteken 9 órától keresztúti ájtatosság és 18 órától nagypénteki liturgia.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY-TEMPLOM. A kovásznai katolikus templomban ma 18 órától kezdődik az utolsó vacsora emléke; nagypénteken 16 órától Urunk halála (csonka mise); nagyszombaton 20 órától Urunk Jézus Krisztus feltámadásának liturgiája; vasárnap 9.30 és 11 órától, hétfőn 11 órától kezdődnek a szentmisék.

A SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS TEMPLOMBAN ma 18 órától nagyheti áhítatot tartanak. A nagypénteki istentisztelet 18 órától kezdődik. Április 4-én, húsvét első napján istentiszteleti alkalmak: 9 óra, 11 óra, 18 óra; április 5-én, húsvét másodnapján: 11 óra. Az ünnep minden istentiszteleti alkalmán úrvacsorával is lehet élni. Az úrvacsoraosztás rendjén a bort kis poharakból veszik majd magukhoz a hívek. A járványügyi helyzetre való tekintettel az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Húsvét ünnepén az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket élőben is közvetítik Facebook-oldalukon.

A SZEMERJAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN az ünnepi istentiszteletek programja: ma alternatív istentisztelet 18 órától; nagypénteken istentisztelet 11 órától, imaséta a templomban 12–18 óráig, Passió-történet felolvasása 18 órától; szombaton 18 órától Fancsal Zsolt bizonyságtétele a gyász feldolgozásáról; vasárnap 9, 11 és 18 órától istentisztelet úrvacsoraosztással; hétfőn 11 és 18 órától istentisztelet; kedden 11 órától istentisztelet.

SZABADTÉRI PASSIÓ. Nagypénteken 18.30-tól a lemhényi plébánia udvarán szabadtéri passiót ad elő a lemhényi ifjúsági szervezet.

Grúz nemzeti est Kézdivásárhelyen

A Zöld Nap Egyesület ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében grúz nemzeti estet szervez. Az est házigazdája Ana Jgerenaia, a Heal the Earth, Reloaded Edition! projekt grúz önkéntese lesz. Grúzia a Kaukázus és a Fekete-tenger között, Európa és Ázsia találkozásánál terül el. Világszerte híres zöldellő lankákkal borított magas hegyeiről és trópusi erdőiről. Nem mindenki tudja viszont, hogy Grúzia volt az egyik első ország, amelyik bort állított elő fermentáció útján, speciális tojás alakú edényekben (kvevri). Régészek bizonyították, hogy az itt előállított bort már több mint 8000 éve használják, a grúziai bortermelés manapság az Unesco világörökségi listájának része. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Erősdön és Előpatakon, jövő kedden Hidvégen és Nyáraspatakon gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

A SEPSISZENTGYÖRGYI BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR a húsvéti ünnepekre való tekintettel pénteken és szombaton zárva tart, április 4-én, hétfőn pedig munkaszüneti nap.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat, egy hibás égőt vagy bármi mást. A közvilágítással kapcsolatos gondokat, észrevételeket a 0751 586 462-es telefonszámon a nap bármely órájában be lehet jelenteni. A kisebb meghibásodásokat (például a kiégett villanykörtét), a meghibásodást követő 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Jövendőt építeni. Köpecen a vándorbölcső. 20.10 Jogos harc soha sincs hiá­ba. Március 15. Nagyajtán. 20.46 Szeretnünk kell nemzetünket. Megemlékezés Nagybaconban. 20.04 A Zike Egyesület gyűjtése és a Föld órája. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv You­Tube-csatornán is.