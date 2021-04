A kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnokban megtartott teremtornával zárult az 1. ligás teremlabdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszása (5–7. helyek), amelyben a házigazda KSE Futsal együttese is érdekelt volt. A céhes városbeli együttes nem tudta kihasználni a hazai pálya előnyét és két vereséggel fejezte be a háromszéki viadalt: a kék-fehérek előbb a Kolozsvári Clujana, majd a Luceafărul Buzău alakulata előtt is fejet hajtottak. A playout legjobb csapatának a buzăui gárda bizonyult, amely magabiztos teljesítménnyel és hibátlan mérleggel zárta a rájátszást. Az utolsó buboréktorna eredményei: Kolozsvári Clujana–Luceafărul Buzău 4–9, KSE Futsal–Kolozsvári Clujana 2–4, Luceafărul Buzău–KSE Futsal 8–7. Az alsóház végeredménye: 5. Luceafărul Buzău (24–12) 15 pont, 6. KSE Futsal (14–18) 5 pont, 7. Kolozsvári Clujana (11–19) 4 pont.

Mivel az ősz folyamán a Dunărea Călărași visszalépett, így idén egyenes ágon nem esik ki csapat az élvonalból. A 2. Ligából a Temesvári CFR jut fel, a bajnokságot a 7. helyen záró Kolozsvári Clujana pedig osztályozót játszik a másodosztály második helyezettjével, a Vrancea megyei Sportul Ciorăști együttesével. Utóbbi csapat nem ismeretlen a háromszéki focikedvelők számára, a Gazda József edzette kézdivásárhelyiek az idei futsal Román Kupa nyolcaddöntőjében sajnos 10–6 arányú vereséget könyveltek el ellenük. (t)