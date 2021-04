Szívpárna-mozgalom Háromszéken

A Nemzetközi Szívpárna-program 2001-ben Amerikából indult útjára, a kezdeményezés lassan bejárja az egész világot. Lényege, hogy az emlőműtéten átesett betegek formatervezett, puha, bőrbarát pamut­anyagból készült párnát kapnak a fájdalmak enyhítésére. Székelyföldön Szövérffi Melinda, a Maros megyei lukailencfalvi református lelkipásztor felesége indította útjára a Szív­párna-mozgalmat a Nova Pers­pectiva Egyesület keretében.

Háromszéken is beindult a Szívpárna-mozgalom a mellműtéten átesett nők felkarolására, melyet az ÉKKŐ Egyesület sepsiszentgyörgyi helyi csoportja működtet. A szív alakú párna, melyet az egyesület önkéntesei varrnak és ajándékoznak az emlőrákkal műtött nőknek, a műtött oldalon a hónalj alá téve csökkenti a fájdalmat és feszülést. Szabványos szabásminta alapján készül száz százalékban pamutvászon anyagból. Jótékony hatásai: a váll és a kar megtámasztásával csökkenti a nyirokpangást, a hónalj duzzanatát, feszülését, mely tünetek a hónalji nyirokcsomók eltávolítása miatt jelentkeznek. Kivédi a véletlenszerű ütéseket (pl. az autóban a biztonsági öv alá helyezve). Elősegíti a komfortérzetet, és ugyanakkor lelkierőt ad, mert a párnával megajándékozott úgy érezheti, nincs egyedül, törődnek vele, gondoltak a műtét utáni időszakban felmerülő problémái enyhítésére, még akkor is, ha nem is ismerik őt személyesen.

Baróton meghitt hangulatú találkozón adtak át március 18-án az ÉKKŐ tagjai kilenc szívpárnát az erdővidéki műtött és műtét előtt álló nők­nek. A hölgyek rendszeresen találkoznak, igazi baráti kapcsolatot alakítottak ki egymás között, ami az őszinteségről és egymás kölcsönös tiszteletéről szól. A csoportot Incze Zita, a Kovászna Megyei Vöröskereszt – Együtt a mell egészségéért! támogatócsoport vezetője irányítja. Az ÉKKŐ Egyesület sepsiszentgyörgyi csoportjának kapcsolattartója Kovács Zsuzsanna (0771 249 377), akihez bátran lehet fordulni, ha valaki igényelni szeretné a szívpárnát.