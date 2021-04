BÁRHOL KIVÁLTHATÓ GYÓGYSZEREK. Évek óta halogatott intézkedést vezet be április elsejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár: a betegek az országban bárhol kiválthatják vényköteles gyógyszereiket.

Csütörtöktől a receptre felírt gyógyszereket más megyékben is ki lehet váltani, nem csak olyan gyógyszertárakban, amelyek azzal a megyei egészségbiztosítási pénztárral állnak szerződéses viszonyban, amellyel a vényt kiállító orvos is. Az egészségbiztosítási pénztár által személyre szólóan jóváhagyott speciális, drága gyógyszerekre azonban ez az intézkedés nem érvényes, azokat továbbra is csak abban a megyében lehet kiváltani, amelynek az egészségbiztosítási pénztárával szerződéses viszonyban áll a receptet kiállító orvos. (Székelyhon)

MINISZTERI MAGYARÁZKODÁS. Még jóformán el sem ült a botrány, amely az egészségügyi miniszter, Vlad Voiculescu kapcsán pattant ki, miután lebukott, hogy a parlamentben nem visel szájmaszkot, máris újabb kormánytagnak kellett magyarázkodással előállnia hasonló okból. Igaz, Raluca Turcan munkaügyi miniszter a szabadban tartózkodott ugyan, de népes társaságban, egy autó rakterében összezsúfolódva. A miniszter szombaton Szeben megyében vett részt egy faültetési akción, ebből az alkalomból készült egy fénykép, amely a gépkocsi platóján lelkesen integető társaság tagjait ábrázolja. Az autó hátsó részében utazók közül senki sem viselt maszkot. Raluca Turcan jelezte, az eseményen való részvétel feltétele egy antigénteszt elvégzése és a negatív teszteredmény volt. Egyúttal maszkokat és fertőtlenítőt is a résztvevők rendelkezésére bocsátottak. Mintegy öt órát töltöttek a szabad ég alatt, és „általában” betartották a maszkviselési és távolságtartási szabályokat, kivéve amikor fényképezkedtek, ettek vagy üdítőket fogyasztottak. Ugyanakkor mindenkit biztosított, hogy továbbra is támogatja a maszkviselést és az oltakozást. Az esemény óta a társaság egyik tagját kórházban ápolják koronavírus-fertőzéssel. Lucian Bode belügyminiszter tegnap jelezte, hogy Turcan és Voiculescu bírságra számíthat, mivel a törvény előtt mindenki egyenlő, még a miniszterek is. (Főtér)

A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓT VÁLASZTJÁK. A háztartási áramfogyasztók mintegy 40 százaléka kötött eddig szabadpiaci szerződést – nyilatkozta az Országos Energiaszabályozó Hatóság alelnöke, Nagy-Bege Zoltán. Az új szerződések zömét a korábbi szolgáltatóval kötötték a fogyasztók. Tavaly szeptemberben jelent meg a határozat, amelynek értelmében az áramszolgáltatók kötelesek értesíteni a lakossági fogyasztókat, hogy 2021. január 1-jétől megszűnik a hatóságilag szabályozott ár. Azóta több mint 630 ezer fogyasztó kötött szabadpiaci szerződést – jelentette ki Nagy-Bege Zoltán. A szolgáltatóváltás továbbra is lehetséges, az Energiaszabályozó Hatóság anre.ro honlapja interaktív összehasonlító táblázatokban mutatja meg, milyen választékban gondolkodhatunk mind elektromos energia, mind földgáz viszonylatában. (Marosvásárhelyi Rádió/Maszol)