Az elmúlt egy hét alatt harminchét pácienst hazaengedtek, akiket korábban koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak, kilencen elhunytak, akik betegsége összefüggésben volt az említett fertőzéssel és jelenleg hatvanöt pozitív teszteredményű pácienst kezelnek a megyei kórházban. A kilenc háromszéki elhunyt mellett, akik életkora 57-75 év közötti volt, egy Maros megyei nő is életét veszítette az intézményben. A fertőzőosztályon negyvennyolc beteget kezelnek, egy pozitív teszteredményű pácienst a nefrológián látnak el, hat beteget a COVID-sebészeten ápolnak, közülük négyen Brassó megyeiek. A fertőzőosztályon kezeltek közül csupán négyen nem szorulnak oxigénpótlásra – közölte dr. Roșu Mátyás, a kórház orvos igazgatója. Az intézményvezető elmondta, ezen az osztályon négy olyan beteget is ápolnak, akik már megkapták a védőoltás első adagját (hárman a Pfizer vakcinát és egy páciens az Astra Zenecát), mégis megfertőződtek. Ennek két oka lehet: fertőzöttek voltak az oltás beadása előtt vagy a vakcina még nem fejtette ki kellően a hatását, mivel mindenik esetben kevesebb mint tíz nap telt el az oltás óta és ez idő alatt válhattak pozitívvá – mondotta. Az intenzív osztályon is van egy ilyen páciens, róla nem tudják, mikor és milyen vakcinát kapott, mert intubálva van, a rokonok mondták el, hogy az illető megkapta az első adag védőoltást.

Az intenzív osztályon jelenleg tíz beteget ápolnak, ketten lélegeztetőgépre szorulnak, négy pácienst noninvazív ventillációs géppel lélegeztetnek – közölte az intézmény menedzsere. A négy beutalt gyanús eset közül az egyik egy két hónapos kisbaba, akit az édesanyjával együtt tartanak megfigyelés alatt a gyermekosztály erre a célra elkülönített részlegén, a teszteredményük mára várható.

A megyei kórházban tegnap zárult a januárban megkezdett védőoltási kampány, amely az egészségügyben dolgozókat érintette, ez idő alatt 719 személyt oltottak be a vakcina mindkét dózisával. Az intézmény hetven orvosa és az asszisztensek fele élt a lehetőséggel, sokan átestek a fertőzésen és azért nem oltatták be magukat, de nagy volt az érdeklődés a családorvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, más kategóriájú egészségügyi dolgozók körében is, akik Háromszék minden részéből érkeztek – tájékoztatott András-Nagy Róbert. A védőoltás nem véd meg a megfertőződéstől, de csökkenti annak esélyét, hogy súlyosan megbetegedjünk, ugyanakkor azt sem zárja ki, hogy a beoltott egyén továbbadja a vírust, ha megfertőződik, ezért továbbra is mindenkinek be kell tartania a járványügyi előírásokat – hangsúlyozta dr. Roșu Mátyás.