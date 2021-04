Buktatók a véglegesnek ígért tanévszerkezetben

A pénteken kezdődő vakáció nem mindenkinek jelent valós szünidőt, az utána következő tanítási idő alatt sem járhat be mindenki az iskolába, a nyolcadikosok záróvizsgája pedig egybeesik a tanév utolsó tanítási hetével, vagyis nem lesz elegendő üres tanterem ahhoz, hogy a távolságtartási szabályoknak megfelelően helyezzék el a diákokat, de tanár sincs elegendő, aki felügyeljen, dolgozatot javítson, mert tanítani fognak más osztályokban – derül ki az oktatási minisztérium által a tanévszerkezetre vonatkozó rendeletből, amelyet tegnap ismertetett Kiss Imre megyei főtanfelügyelő.

A nagypénteki hivatalos munkaszüneti napra való tekintettel már pénteken megkezdődik az egy hónapos vakáció, ami különbözőképpen érinti az egyes évfolyamokat.

A szülők kérésére az óvodák ez idő alatt is nyitva maradhatnak és a tanítási programon kívüli, játékos foglalkozásokat tarthatnak, ez létszámtól független, igény szerint összevont csoportokat is működtethetnek. Az elemi osztályosok és az V–VII. osztályos diákok számára hivatalosan szintén május 4-ig tart a vakáció, de azoknak a tanulóknak, akik korábban feliratkoztak a tananyagpótló órákra, egy hónap alatt húsz órán részt kell venniük, ennek órarendjét minden iskola önállóan állapítja meg. A márciusban tartott felzárkóztató programban 632 elemista és 709 gimnazista diák vett részt, utóbbiak közül 304-en nyolcadikosok. Szintén egy hónapig tart a nem végzős középiskolai és szakiskolai osztályok szünideje, de a líceumok ebben az időszakban is szervezhetnek tevékenységeket a világbanki támogatással működő ROSE-program részeként, ebben tizenegy háromszéki iskola érdekelt.

Az eddigiektől eltér a nyolcadikosok, a középiskolai és szakiskolai végzősök programja, akik április 12–29. között távoktatásban vesznek részt, majd visszatérnek vakációra: az általános és szakiskola végzősei május 9-ig, a XII. és XIII. osztályosok május 4-ig. A líceumi XII. és XIII. osztályok számára június 4-én ér véget a tanév, a nyolcadikosoknak június 11-én, a szakiskolák, valamint a szaklíceumok IX–XI. osztályai július 16-ig járnak iskolába, minden más korosztály június 25-én zárja a 2020/2021-es tanévet.

Fennakadást okoz, hogy a nyolcadikosok záróvizsgájának időpontja egybeesik az áprilisi egy hónapos vakáció miatt meghosszabbított tanév utolsó hetével, amikor még az iskolákban tanítás van, a pedagógusok évzáró gyűléseit tartják, vagy még egy utolsó lehetőséget adnak azoknak a diákoknak, akiknek nincs elég jegyük, illetve javítani szeretnének – mondta Kiss Imre. Az említett héten a diákok és a tanárok is még az iskolában vannak, nincsenek üres tantermek, ahol a járványügyi szabályoknak megfelelő távolságtartással elhelyezhetnék a vizsgázókat, a pedagógusok a tanévzárással foglalkoznak, nem lesz, aki felügyeljen, dolgozatokat javítson – részletezte a megyei főtanfelügyelő. De egy héttel továbbtolni sem lehet, mert ott meg az érettségi következik – szögezte le.

Kiss Imre úgy véli, ha az egy hónapos vakáció után a járványügyi mutatók csökkennek és személyes jelenléttel vehetnek részt a diákok és a pedagógusok a tanórákon, akkor a tanévszerkezet átszervezése indokolt, de a nyolcadikosok záróvizsgájának említett buktatói miatt szóban forgó rendeleten módosítani kell.