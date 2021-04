Következő írásunk

A csapból is a vírus folyik, mondhatják sokan, unalmas már a téma! Nos, most ez talán az egyik legnagyobb veszély! A belefáradás, a fásultság, az unalom és az ebből következő fegyelem-lazulás. Ami végzetes lehet, mert ez a kórság még igencsak nyerhet meccseket velünk szemben. Bármennyire fájdalmas is, egyszerűen meg kell tanulnunk együtt élni vele.