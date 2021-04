Fiatalok klubja a könyvtárban

A tavaly indított Tinizug tizennégy év fölötti fiataloknak kínál lehetőséget a találkozásra és különböző hiánypótló tevékenységekre. Ez egy klub valójában, melyet havi rendszerességgel tartanak a könyvtárban és annak környékén, különböző nyitott és zárt terekben, attól függően, hogy éppen milyen a járványhelyzet.

Amint Kolumbán Melinda lapunknak elmondta, jelenleg tizenkét fiatal jár a csoportba, akik a város valamennyi középiskoláját képviselik, a tinizugban az olvasáson kívül olyan tevékenységek várják őket, mint a társasjáték vagy a filmnézés. Ezeknél is fontosabb, hogy a filmekről és olvasmányélményeikről beszélgetnek egymással, és természetesen más olyan témákat is kiveséznek, amelyek foglalkoztatják őket. Szórakoztatóak és hasznosak is számukra ezek a találkozók, s talán az sem elhanyagolható szempont, hogy mindez ingyenes.

Kolumbán Melinda nagy figyelmet fordít a foglalkozások előkészítésére, maga is részt vett drámapedagógiai, önismereti képzésen, ahol több ilyen jellegű játékot is tanult, ezenkívül igyekszik olyan irodalmi műveket, filmeket, társasjátékokat kiválasztani, beszerezni, melyek izgalmasak és egyben tanulságosak lehetnek a tinédzserek számára. Elképzeléseit azonban nem próbálja rájuk erőltetni, valójában a fiatalok maguk alakítják ezt a csoportot – hangsúlyozta.

Ez a korosztály nehezen mozgósítható, ezért többnyire olyanokat szólított meg, akik eddig is részt vettek a könyvtár által szervezett foglalkozásokon, de olyanok is járnak már a Tinizugba, akik korábban nem látogatták a könyvtárat, és minden jel arra mutat, hogy jól érzik ott magukat. „Sok helyről jöttek, de nagyon hamar egymásra hangolódtak, bizonyos szempontból a vírushelyzet, az online oktatás is segített abban, hogy ennyire keresik a személyes találkozások lehetőségét” – fogalmazott a könyvtáros. Szerinte nagy igény van az ön- és társismereti játékokra, és rengeteg téma érdekli ezt a korosztályt, ezért ha lehetőségük lesz rá, szeretnék bevezetni a havi két találkozást, és egy Éjszaka a könyvtárban nevű program ötlete is felmerült, mely ugyancsak vonzó lehet a kamaszoknak.

Valójában tehát azért indult a Tinizug, mert a kezdeményezők úgy gondolják, hogy általa növelni tudják az ifjúság érdeklődését a könyvtár és az olvasás iránt, népszerűsíteni tudják a kultúrát a fiatalok körében. Az átbeszélt témák, társasjátékok, ön- és társismereti játékok által segíteni próbálnak nekik abban, hogy jobban megismerjék magukat, társaikat, nyitottabbá váljanak a világ iránt, mélyítsék tudásukat, bővítsék szókincsüket, fejlesszék érvelési képességüket – sorolta lapunknak Kolumbán Melinda, hozzátéve, hogy a csoporttevékenységek által valószínűleg empatikusabbakká is válnak, és megtanulnak másokkal jól együttműködni, amire elég kevés lehetőséget kínál a világ a mai fiataloknak.