Szigorítások Kovásznán

Hasonló intézkedés van érvényben Sepsibükszádon, ahol a megyei közegészségügyi hatóság csütörtöki adati szerint 7,03 ezrelék a fertőzöttség illetve a megyeszékhelyen is, ahol a mutató pillanatnyilag 5,36 ezreléken áll. Az említett szigorítások egész héten át érvényesek Kommandón, ahol igen magas, a legfrissebb összesítő szerint 12,54 ezrelék a fertőzöttségi arány.

Csütörtökön egyébként Árkoson is négy fölé emelkedett – 4,12 – a járványügyi mutató, így várható, hogy a készenléti bizottság ebben az esetben is döntést hoz a péntektől vasárnapig érvényes, korábbi kijárási tilalomról, a kereskedelmi egységek esetében pedig a 18 órai zárásról. Kőröspatakon is hasonlókra kell számítani, amennyiben nem csökken a fertőzöttség, a község esetében csütörtökön 3,96 ezrelékes fertőzöttségi mutatóról számolt be honlapján a közegészségügyi hatóság. (dvk)