Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, sógor, a

sepsiszentgyörgyi

SÁROSI BÉLA

szíve 72 éves korában

2021. március 31-én

megszűnt dobogni.

Temetése április 3-án, szombaton 12 órakor lesz a szemerjai új református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

A gyászoló család

4321200

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, rokon és jó szomszéd, a szotyori

id. BARABÁS GYULA

életének 85., házasságának 53. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2021. április 3-án, szombaton 14 órakor lesz a szotyori temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321211

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, keresztapa, rokon és jó szomszéd, a nagyborosnyói

id. BÁLINT JÁNOS

életének 74., házasságának 52. évében elhunyt.

Temetése 2021. április 3-án, szombaton 13 órakor lesz a családi háztól.

A gyászoló család

4321218

Mert nem halt meg ő, még mindig él nekünk, csak

messze távozott,

hol meg nem érinthetjük.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, sógorasszony, rokon és jó szomszéd, a márkosi születésű uzoni

özv. BUKUR ELENA

(szül. ADAM)

életének 67. évében

türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Drága halottunkat 2021. április 3-án 14 órakor kísérjük utolsó útjára az uzoni

ravatalozóháztól.

Szívének szeretete, jósága ajándék volt számunkra.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321222

Köszönet

Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, SZABÓ JUDIT temetésére eljöttek, sírjára virágot helyeztek,

súlyos betegségében testi-lelki fájdalmán valamiképpen enyhíteni próbáltak.

Isten gondviselő áldását

kérjük mindannyiukra!

A gyászoló család

4321226

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk ­SZILÁGYI MÁRIÁRA

(szül. TANKÓ)

halálának 5. évfordulóján. Emlékét szívünkben mindig őrizni fogjuk.

Szerettei

1386

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Megállunk csendesen sírhantod mellett, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Kérjük a jó Istent, jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Fájó szívvel emlékezünk a csendes, drága jó gyermekre, testvérre, sógorra, a bölöni

ifj. MÁTÉ IMRÉRE

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos szülei,

testvérei és azok családja

4321227

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. ­Múlik az idő, a fájdalom

marad, betölthetetlen az űr, ami szívünkben maradt.

Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz,

de bármilyen szép is,

nélküled már nem ugyanaz.

Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, vejre, sógorra,

a bölöni

ifj. MÁTÉ IMRÉRE

halálának ötödik évfordulóján. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk

emlékedet.

Felesége, gyermekei:

Hunor és családja,

leánya, Kincső, apósa,

sógorai és azok családja

1952

Fájdalommal emlékezünk FERENCZ ZSUZSANNÁRA halálának huszonegyedik ­évfordulóján.

Szerető családja

1116393

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a bodoki

id. VÁRDÓ ISTVÁNRA ­halálának negyedik

évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321223

Kegyelettel emlékezünk

a középajtai

SIMON ZOLTÁNRA

halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321166

In memoriam

LĂCĂTUȘ VASILE

(Puiu),

aki egy éve tért

örök nyugalomra.

Szerettei

4321187

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

TANKÓ BÉLÁRA

április 4-én, halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321202

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s fogni a kezed, elmesélni neked, ha boldogok vagyunk, vagy ha a bánat cseppje szemünkben ragyog. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

DEZSŐ ZOLTÁNRA

halálának harmadik

év­fordulóján.

Szerettei

4321209

DEMETER PÉTER,

egy éve már a „MIÉRT”-ek útját járod. Én keresem a válaszokat, de nem találom. Menj csak, majd utolérlek...

Csilla és szeretteid

4321214

Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. Fájó szívvel emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi FÁBIÁN DÉNESNÉ

SZÉKELY MAGDOLNÁRA

halálának ötödik év­fordulóján.

Szerettei

4321214