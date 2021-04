Az első perctől a magyarok irányítottak, az andorrai játékosok pedig számos, helyenként durva szabálytalansággal tördelték a játékot. Alig volt a labda a hazai csapatnál, de amikor megszerezte, megpróbált támadásba lendülni. A magyar együttes mezőnyfölényben futballozott, ami azonban meddőnek bizonyult, helyzet nemigen akadt. A 30. perctől folyamatosabbá vált a játék, még jobban beszorult a pireneusokbeli együttes, amely végül nem bírta szünetig tartani magát, a ráadásban egy szöglet után Fiola Attila fejelt a hálóba.

A második félidőre ugyanolyan lendületes futballal érkezett ki a pályára a magyar válogatott, ahogy az elsőt abbahagyta. Ezt a hozzáállást hamar sikerült gólra váltani, szűk negyedóra alatt két újabb találattal a három pont sorsa nagyjából el is dőlt. A biztos előny birtokában is a magyarok irányítottak, további lehetőségeik voltak a gólszerzésre, a hajrában aztán a csereként beállt Loic Nego is eredményes volt. A ráadásban a házigazdák szépítettek, Marc Pujol büntetőből volt eredményes.

Marco Rossi csapata legutóbb tavaly szeptemberben kapott ki, a Nemzetek Ligájában Oroszország ellen a Puskás Arénában. A vereség óta két Európa-bajnoki pótselejtezőt, az NL-csoportban négy mérkőzést, majd három világbajnoki selejtezőt játszottak Marco Rossi tanítványai, amiből hat győzelem és három döntetlen a mérleg. Ilyen remek sorozatot legutóbb 2000 márciusa és 2001 áprilisa között produkált a válogatott: akkor 12 meccsen nem talált legyőzőre, a négy győzelmet és nyolc döntetlent tartalmazó listán azonban mindössze három tétmérkőzés volt.

Eredmények, 3. forduló: * I-csoport: Andorra–Magyarország 1–4 (gólszerzők: Pujol 90+3. – tizenegyesből, illetve Fiola 45+2., Gazdag 52., Kleinheisler 58., Nego 90.), Anglia–Lengyelország 2–1, San Marino–Albánia 0–2 * J-csoport: Örményország–Romá­nia 3–2 (gsz.: Spertsyan 56., Ha­royan 87., Barseghyan 89. – tizenegyesből, illetve Cicâldău 62., 72.), Németország–Észak-Macedónia 1–2, Liechtenstein–Izland 1–4.