A Műsor szeretné a Tamási Áron Színház társulatának színészeit közelebbről is megismertetni a közönséggel, ezért a házigazdák is színészek, akik valamennyi oldalát ismerik kollégáiknak. Hisz együtt izgulnak velük a színfalak mögött, együtt örülnek vagy sírnak velük az öltözőben, együtt próbálják felejthetetlen színházi élményekkel meglepni a nézőket előadásról előadásra. A ma látható első rész műsorvezetője Korodi Janka, meghívottjai Kónya Ütő Bence, Mátray László és Gajzágó Zsuzsa. A szombati második rész műsorvezetője Vass Zsuzsanna, meghívottjai Szalma Hajnalka, Derzsi Dezső és Korodi Janka. A közvetlen, jó hangulatú beszélgetések során játékosan, viccesen de őszintén vallanak magukról a társulat színészei, előtte azonban a nagy mester, Nemes Levente színművész is jellemzi őket néhány gondolat erejéig. A beszélgetések helyszíne a Tamási Áron Színház talkshow-stúdióvá átalakított nagyterme, a produkció színvonalát, művészi értékét a Tesztoszteron színészzenekar és más helyi zenészek közreműködése is erősíti.

Az előadások megtekintése 4 dollárba (17 lej körül) kerül, amit a link aktiválásakor bankkártyáról lehet kifizetni. (nbs)

Következő lapszámunk április 7-én, szerdán jelenik meg.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 15 órától keresztút, 18 órától kezdődik a szertartás, ennek végén nyitva marad a templom. A kijárási tilalom miatt elmarad 22 órától a közös virrasztás. S Nagyszombaton 7 órától egész nap virrasztás lesz a szentsírnál a lelkiségi csoportok beosztásával: 7–8 óráig a Pro Vita Hominis, 8–9 óráig a Rózsafüzér-csoportok, 9–10 óráig a Ferences Világi Rend, 10–11 óráig a Fokolár Mozgalom, 11–12 óráig a hittanos gyermekek, 12–13 óráig az ifjúsági közösség, 13–14 óráig a Máltai-ifjúság, 14–15 óráig a Hit és fény, 15–16 óráig az Élet a Lélekben, 16–17 óráig az Egyháztanács, férfiak, 17–18 óráig a Háló közösség, 18–19 óráig a Jézushoz Mária által csoport; 19–20 óráig közös imaóra, 20 órától a húsvéti vigília szertartása, amelyre kérik, hogy vigyenek gyertyát, ami a templomnál is kapható. Ma és szombaton a szertartások alatt nem lesz gyóntatás, hogy a papok tudjanak részt venni a liturgián. Szentgyónásra a szertartások előtt egy órával, illetve a szertartások után van lehetőség. Szombaton gyónási lehetőség van. S Vasárnap eledelszentelés a 8.30-as szentmise után; az ünnepi szentmisék 8.30, 10.30, 12 és 18 órától kezdődnek, amelyeken a teológia és a püspökség fenntartására gyűjtenek egyházmegyei szinten.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma 9 órától keresztúti ájtatosság és 18 órától nagypénteki liturgia. Szombaton 9 órától keresztúti ájtatosság, vízszentelés a hívek részére, 21 órától nagyszombati szertartás lesz. Vasárnap ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék: 7.30 (ételszentelés), 9, 10.30, 12 és 18 órától.

SZENT BENEDEK-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Állomás negyedi templomban ma 15 órától keresztút, 18 órától emlékezés Jézus halálára; szombaton 9 órától vízszentelés, 12 óráig közös szentség­imádás, 20.30-tól kezdődik a tűzszentelés és a feltámadási szertartás; vasárnap 7 órától ételszentelés, 11.30-tól ünnepi szentmise.

A SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS TEMPLOMBAN a nagypénteki istentisztelet 18 órától kezdődik. Húsvét első napján istentiszteleti alkalmak: 9, 11 és 18 óra, húsvét másodnapján: 11 óra. Az ünnep minden istentiszteleti alkalmán úrvacsorával is lehet élni. Az úrvacsoraosztás rendjén a bort kis poharakból veszik majd magukhoz a hívek. A járványügyi helyzetre való tekintettel az úrvacsorát nem áll módjukban házhoz vinni. Húsvét ünnepén az úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteleteket élőben is közvetítik Facebook-oldalukon.

A SZEMERJAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN az ünnepi istentiszteletek rendje: ma istentisztelet 11 órától, imaséta a templomban 12–18 óráig, Passió-történet felolvasása 18 órától; szombaton 18 órától Fancsal Zsolt bizonyságtétele a gyász feldolgozásáról; vasárnap 9, 11 és 18 órától istentisztelet úrvacsoraosztással; hétfőn 11 és 18 órától istentisztelet; kedden 11 órától istentisztelet.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY-TEMPLOM. A kovásznai katolikus templomban ma 16 órától Urunk halála (csonka mise); nagyszombaton 20 órától Urunk Jézus Krisztus feltámadásának liturgiája; vasárnap 9.30 és 11 órától, hétfőn 11 órától kezdődnek a szentmisék.

A LEMHÉNYI PLÉBÁNIA UDVARÁN ma 18.30-tól szabadtéri passiót ad elő a lemhényi ifjúsági szervezet.

AZ ILLYEFALVI katolikus templomban ma és szombaton 18 órától kezdődik a liturgia. Gyónási lehetőség szombaton 12 órától. Mivel április 3-án örökös szentségimádási nap van, a szentség előtt lehet imádkozni 12–18 óráig.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. jövő kedden Hidvégen és Nyáraspatakon, szerdán Bölönben és Bölönpatakon gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

A SEPSISZENTGYÖRGYI BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR a húsvéti ünnepekre való tekintettel ma és szombaton zárva tart, április 5-én, hétfőn pedig munkaszüneti nap.

A TEGA húsvétkor is a szokott program szerint szállítja el a hulladékokat, illetve a sepsiszentgyörgyi piac is a megszokott program szerint üzemel. Az ügyfélfogadás ma, illetve április 5-én, hétfőn szünetel. ♦ A szakhatóságok a fertőzések növekvő trendje miatt nem adtak engedélyt a helyi termelők vásárának megrendezésére. Az április 10–11-re tervezett vásár emiatt elmarad.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

BUSZJÁRATOK HÉTFŐN. A Multitrans Rt. értesíti utasait, hogy Sepsiszentgyörgyön április 5-én, hétfőn hétvégi menetrend szerint fognak közlekedni az autóbuszjá­ratok.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu-Dr. Max (0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net 72 (0367 802 977); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a törvényszékkel szembeni Dr. Mester-Nagy fogászati rendelőben (telefon: 0745 791 109) szombaton 11–13 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Irodalmi pályázat

A kolozsvári Helikon folyóirat Amit nem lát a webkamera címmel irodalmi pályázatot hirdet, melynek célja szakmai tanácsadást és megjelenést biztosítani az irodalmi tehetségeknek. A pályázat kizárólag erdélyi származású pályakezdő szerzőknek szól, akik még nem rendelkeznek önálló kötettel, illetve akik 2021 januárjáig még nem töltötték be 22. életévüket. Beküldési határidő: április 20. Részletek a helikon.ro honlapon.