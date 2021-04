Aggodalommal tölti el több olvasónkat, hogy a PCR-teszt eredményét későn kapják meg, a mintavétel és az eredmény közlése között akár másfél-két nap is eltelik, ez pedig sok esetben kockázatot jelent rájuk és környezetükre nézve is. Hogy miként? – erről többen beszámoltak. Az említett késedelem okáról pedig a hatóság képviselőjét kérdeztük.

Olvasónk múlt héten jelezte családorvosánál, hogy nem érzi jól magát, beszámolt a tünetekről, és ezek alapján március 26-án lakásához kiszállva vett mintát a PCR-teszthez a megyei közegészségügyi igazgatóság munkatársa, aki azt mondta, ha estig nem kap értesítést, akkor az eredmény negatív, ha pedig fertőzött, akkor szintén aznap estig SMS-ben értesítik erről. Az illető minden járványügyi szabályt betartott az elmúlt egy év alatt, ezúttal is szót fogadott. Mivel másnap reggelig nem kapott értesítést a tesztről, nem is érezte rosszul magát, bátorkodott elmenni idős édesanyjához. Aznap este 22 óra után ellenben SMS-ben értesítették, hogy a tesztje pozitív. Egy világ omlott össze benne: egy éve különös gonddal vigyáz arra, hogy ne betegedjék meg, semmiképpen ne veszélyeztesse saját maga, édesanyja és mások egészségét, életét, most mégis azzal kellett szembesülnie, lehet, mindez hiába volt.

Egy másik esetben olvasónk szintén későn kapta meg az értesítést a PCR-teszt eredményéről, amire munkahelyén volt szükség, mivel közösségben dolgozik, és elment a másnapra időzített oltásra – utólag értesült arról, hogy koronavírussal fertőzött. Azt mondta, ha tudta volna, elhalasztja az oltást, nem gondolta, hogy a hatóság mulasztása miatt ilyen helyzetbe kerül. Az illetőt jelenleg kórházban kezelik, és senki nem tudja a választ: ha a fertőzött egyén nem kapta volna meg a védőoltást, megúszta volna-e a betegség egy könnyebb változatával, vagy a fertőzés és a vakcina együtt idézte elő a jelenlegi állapotot… Tünetet mutató egyéneknél ez nem kérdés, mert aki beteg, annak nem adják be a védőoltást, de mi a helyzet a tünetmentesekkel?

Lapunk érdeklődésére Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője elmondta, miután a laboratóriumok közlik a teszt eredményét, az országos számítógépes rendszernek ezt automatikusan kellene elküldenie annak a személynek, akitől a mintát vették, függetlenül attól, hogy az eredmény negatív vagy pozitív, de mivel ez gyakran nem működik, más úton kell értesíteni az érintettet. A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatósághoz naponta 100–150, akár 200 személy eredményei érkeznek, ezenkívül helyszíni járványügyi ankétokat is el kell végezni, személyzethiány miatt nem mindig sikerül a negatív eredményekről időben értesíteni a pácienseket – szögezte le Ágoston igazgató. Az intézményvezető azt mondta, az elmúlt hét végétől megoldották a problémát, a negatív és a pozitív eredményeket is időben közlik, de ha valaki betelefonál az igazgatóságra (a dspcovasna.ro/hu/kapcsolat oldalon feltüntetett számok valamelyikén), a szolgálatos kollégájuk készséggel közli az eredményt.