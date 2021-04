Az előző alkalmaktól eltérően sokan vettek részt az alárendelt intézmények részéről tegnap Kovászna Megye Tanácsának székhelyén Ráduly István, Háromszék új prefektusának hivatalba iktatásán. Az esemény ezúttal is online körkapcsolással zajlott Lucian Bode belügyi és közigazgatási miniszter részvételével, aki egy „kivételes” üzenetet is megfogalmazott Hargita és Kovászna megye prefektusainak.

Ráduly István hét hivatali társával közösen tette le az esküt – de egyedüliként mondta el magyarul is a zárómondatot: Isten engem úgy segéljen. A szintén tegnap iktatottak között volt még Szabó Zsolt, akit az USR–Plus jelölt a Hargita megyei hivatal élére, és az RMDSZ-es Buday Richárd Tibor, aki a főváros egyik alprefektusa lett. A hivatalos ceremónia végén Lucian Bode tárcavezető az új kormánybiztosoknak címzett felszólalásában egy általa „kivételesnek” nevezett üzenetet is megfogalmazott a Hargita és Kovászna megyei prefektusoknak. Reményét fejezte ki, hogy a kormány képviselői felelősséggel és kiemelt figyelemmel rendezik majd a felmerülő problémákat. „Egyensúlyi tényezőnek kell lenniük, küldetésük kiemelt fontosságú, ezért a szakmaiság és a feddhetetlenség tekintetében a legmagasabb szinten kell teljesíteniük” – fogalmazott a miniszter. Zárásként áldott húsvéti ünnepet kívánt.

Ráduly István az eskütételt követő felszólalásában rámutatott: prefektusként minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a kormányprogram „ne csak papíron maradjon”, de ehhez elengedhetetlen, hogy az elkövetkezőkben a szakmaiság, a feddhetetlenség, az átláthatóság, illetve az intézmények közötti együttműködés álljon a tevékenység középpontjában. A maga részéről azt szeretné, ha a normalitás irányába mozdulnának el a dolgok. Meggyőződése, hogy a két alprefektussal – Cosmin Boriceannal és Dulányi-Balogh Szilárddal közösen eredményesen tudnak majd ennek érdekében tenni.



Különleges térségek?

A kormánymegbízottak beiktatásán jelen lévő Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke megköszönte a belügyi tárca vezetőjének, hogy emlékeztetett arra, hogy a két megye különleges térségnek számít, hozzátéve: elég gyakran volt alkalmuk tapasztalni, hogy Bukarest kiemelt figyelmet szentel ennek a vidéknek. Az elnök továbbá elmondta: nem szándékszik felidézni az önkormányzatok és a prefektúra közötti múltbéli sérelmeket, a jövőbe tekintenek, reménnyel viszonyulnak az új prefektushoz. Tamás Sándor szerint Ráduly István 17 évnyi polgármesterség után tisztában van azzal, mit jelent a polgárok érdekében dolgozni, elnyerni a bizalmukat. Ideje túllépni azon a felfogáson, melyet a kormány egyik korábbi helyi képviselője fogalmazott meg: „a prefektúra a kéziféket jelenti Kovászna megyében”.

A szintén jelen lévő Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a belügyminiszter kijelentései kapcsán elmondta: ők is évek óta arról beszélnek, hogy a két megye egy speciális része az országnak. Remélik, hogy a tárcavezető arra gondolt, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy ezekben a megyékben a jogszabályokat rosszhiszeműen kell értelmezniük a prefektusoknak, akadályozva ezzel az önkormányzatok munkáját. Az elöljáró szerint Ráduly István (és az RMDSZ) nagy fába vágta a fejszéjét, de tisztában van azzal, hogy nem lesz könnyű dolga. Nagyon fontos, hogy a saját lábán képes legyen megállni, de azt is tudnia kell, hogy az intézményben dolgozó jogászok és más szakemberek nem tűnnek el, nem változnak meg attól, hogy új prefektust neveztek ki, és ennek fényében is kell majd értékelni Ráduly István munkáját.