Húsvét templomainkban

Elmaradnak a katolikus körmenetek

Nt. Hajdú János szentszéki tanácsos, a Sepsi-Barcasági Kerület főesperese, a sepsiszentgyörgyi Szent Benedek-templom plébánosa lapunk érdeklődésére elmondta, hogy idén húsvétkor a pápai rendelkezés értelmében elmaradnak a körmenetek, hogy ne veszélyeztessék a hívek egészségét. Mindegyik plébánia maga alakítja a húsvéti programját, az Állomás negyedi templomban ma délután keresztutat végeznek, este megemlékeznek Jézus haláláról; szombaton reggel vízszentelés, délig közös szentségimádás, este tűzszentelés és feltámadási szertartás; vasárnap reggel megszentelik az eledelt, 11.30-tól kezdődik az ünnepi szentmise.

A Gyár utcai templomban délután keresztutat végeznek, este 18 órától kezdődik a szertartás, ennek végén nyitva marad a templom. A kijárási tilalom miatt elmarad este 22 órától a közös virrasztás. Nagyszombaton egész nap virrasztás lesz, este a húsvéti vigilia szertartása, amire kérik, hogy vigyenek gyertyát (a templomnál is kaphatóak). Vasárnap reggel eledelszentelés a szentmise után; az ünnepi szentmisék a megszokott időben kezdődnek.

A sepsiszentgyörgyi belvárosi templomban ma reggel keresztúti ájtatosság, este nagypénteki liturgia. Szombat reggel keresztúti ájtatosság, vízszentelés a hívek részére, este nagyszombati szertartás lesz. Vasárnap ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék, a 7.30-kor kezdődő szentmisén megszentelik a kosarakban vitt ételt.



Több református istentisztelet lesz

A nagyobb református gyülekezetekben húsvét első napján, vasárnap több istentiszteletet tartanak, hogy a járványügyi szabályok betartásával minél többen vehessenek részt a ünnepi igehirdetésen és járulhassanak az Úr asztalához.

Lapunk érdeklődésére Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese, szemerjai református lelkész elmondta, húsvétra vonatkozóan nincs különösebb járványügyi szabályozás az istentiszteleti rend tekintetében, éppúgy be kell tartani a megelőző szabályokat, mint más napokon, azaz kötelező a maszkviselés és a távolságtartás. Mivel nincs számbeli korlátozás, a templom férőhelye szabja meg, hogy az előírás szerinti távolságtartással hányan lehetnek bent a templomban, ahol szükség mutatkozik, ott kihangosítást is alkalmaznak – mondotta. Tapasztalat szerint a falvakban nincs szükség a megszokottnál több istentiszteletre, de a városi nagyobb gyülekezetekben a lelkészek dönthetnek úgy, hogy húsvét első napján több istentiszteletre várják a hívőket – véli az esperes.

Háromszék református templomaiban már a hét elején megkezdődött a húsvéti előkészület. Bűnbánati istentiszteleteket, zenés áhítatokat, alternatív együttléteket, elcsendesedést tartottak, nagypénteken elhangzik a passiótörténet, vasárnap minden templomban úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletre kerül sor.



Szükség van a reményre

„Természetesen nálunk is rányomja bélyegét a jelenlegi járványhelyzet az év legfontosabb ünnepére, mindazonáltal igyekszünk úgy megszervezni és megélni, hogy mégse csorbuljon nagyon az ünnepélyessége és az üzenete. Hiszen minél előbbre haladunk ebben a járványügyi megszorításokkal teli időszakban, annál inkább szükségük van az embereknek a reményre, vigasztalásra, ünneplésre, mindarra, amit az egyház tud adni a hit által, és amit kimondottan a Feltámadás ünnepe jelent biztató üzenetével” – mondta elöljáróban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkipásztor, majd kifejtette, hogy a tavalyi évtől eltérően idén ott lehetnek híveik a templomban, és úrvacsorát is vehetnek, természetesen bizonyos korlátozások mellett: a kelyhek helyett egyszer használatos poharakból részesülhetnek a borból, a kenyérdarabokat pedig nem személyesen nyújtják át nekik, hanem mindenkinek magának kell elvennie egy tálcáról, ahol egymástól megfelelő távolságban helyezik el azokat. Ezenkívül a hívek létszámának csökkentésével is próbálják megakadályozni a fertőzés terjedését, aminek érdekében több istentiszteleti alkalmat hirdettek: a 11 órás és a 18 órás alkalmak mellett reggel 9 órától is istentiszteletet tartanak, és a másodnapi részvételre is buzdítják a híveket. A maszk viselése kötelező, az éneklést pedig nem várják el a hívektől.



Maszkkal a templomban

Az evangélikus egyházban nem tartanak feltámadási szertartást, a többi húsvéti istentiszteletre pedig a megszokott program szerint kerül sor: nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is 11 órától várják a híveket a Luther téri templomba – közölte Zelenák József lelkész. A járványügyi előírásokat természetesen ezúttal is be kell tartani, a maszkviselés és a távolságtartás kötelező, kézfertőtlenítésre is van lehetőség.

Összeállította: Józsa Zsuzsanna, Fekete Réka, Nagy B. Sándor, Demeter Ildikó