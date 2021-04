Drága a bárány, de sorba állnak érte

Bedő Tünde, a sepsiszentgyörgyi központi piacot működtető Tega Rt. piacadminisztrátora érdeklődésünkre elmondta, tavalyhoz hasonlóan idén is tíz asztalt biztosítanak a bárányárusoknak. Egy évvel korábban – habár már akkor is dúlt a koronavírus-járvány – minden asztal foglalt volt, ebben az évben tegnapig mindössze három juhos gazda élt a lehetőséggel – ketten Szárazajtáról, egy gazda Nagypatakról. Ők szombat estig bérelték ki az asztalokat. Bíznak abban, hogy ma, holnap több eladó is foglal asztalt – mondta Bedő Tünde.

Dr. Örsi Csaba, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság új igazgatója (ő váltotta tegnaptól a nyugdíjba vonult dr. Sikó-Barabási Sándort, aki 38 éves karrierje alatt 18 éven át vezette az intézményt – szerk. megj.) érdeklődésünkre elmondta: idén egyetlen ideiglenes bárányvágópont létesítésére sem kértek engedélyt az igazgatóságtól. A hivatalos piacokra kerülő bárányokat a megyében az egyetlen állandó engedéllyel rendelkező nagyajtai vágóhídon lehet vágni. Az itt feldolgozott állatokat úgynevezett „ovális pecséttel” jelölik meg, ez lehetőséget ad a tenyésztőnek arra, hogy viszonteladóknak, üzleteknek is eladja a vágott bárányt. Ezzel szemben az ideiglenes vágópontokon csak kerek pecsétet kapnak a vágott állatok, ez csupán arra jogosítja fel a gazdát, hogy közvetlenül a fogyasztónak értékesítse a húst, például hivatalos piacokon – mondta el a tudnivalókat dr. Örsi.

A vágott bárány árának növekedése egyrészt az export erősödésének köszönhető, másrészt annak, hogy folyamatosan csökken az ország juhállománya – magyarázta a báránypiac helyzetét Benedek Csaba papolci juhtenyésztő. A köztes kereskedők – akik a gazdáktól megvásárolják a bárányokat, majd felárral továbbadják exportőröknek – az elmúlt időszakban akár 15 lejt is fizettek a bárányok kilójáért élősúlyban. Idén a bárányhiány a korai húsvéttal is magyarázható: aki nem engedte idejében, már augusztusban a nyáj közé a kosokat, most még nem tud piacképes bárányt ajánlani. Ő maga mindig úgy igazítja a bárányoztatást, hogy már januárban megszülessenek a bárányok, így húsvétig van idejük megfelelő súlyra hízni – tudtuk meg a gazdától. Hiány van a bárányból, ez látszik abból is, hogy a felvásárlók már nem válogatnak a bárányok között, ami eladó, azt mind elviszik, még ha gyengébb is – fűzte hozzá.