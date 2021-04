Kevesebb az új eset, sok a súlyos

Következő írásunk

Egy nap alatt szervezték meg, de szombaton kiemelkedő eseményt hoztak tető alá lelkes sepsiszentgyörgyi fiatalok. Virágot vittek a megyei kórházban húsvét idején is szolgálatot teljesítő személyzetnek és azoknak a betegeknek is, akiknek kórházi ágyban szeretteiktől távol kell lenniük ezeken a magasztos napokon, kiemelten azoknak, akiket a Covid fertőzéssel utaltak be.