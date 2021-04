Hirtelen halálod nagy

fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa,

BODOSI ZOLTÁN

életének 64. évében hirtelen elhunyt.

Temetését április 8-án,

csütörtökön 13 órakor a

sepsiszentgyörgyi közös

temetőben tartjuk.

Részvétfogadás 12 órától.

Ezúton köszönjük

mindazoknak, akik

fájdalmunkban osztoznak.

A gyászoló család

1116438

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / De te

számunkra sosem leszel

halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, a kökösi születésű sepsiszentgyörgyi

id. VIRÁG ISTVÁN

szíve életének 69. évében 2021. április 2-án megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. április 8-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321249

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / De te

számunkra sosem leszel

halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, sógor, apatárs, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, az angyalosi születésű

BÖJTHE TIBOR

életének 83. évében hosszas betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. április 7-én, szerdán 14 órakor

helyezzük örök nyugalomra az angyalosi temetőben.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321250

Szívünk mély fájdalmával, de

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, rokon, jó barát,

KHELL ÖDÖN IMRE

életének 64., boldog házasságának 39. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2021. április 7-én

15 órakor lesz a berecki

ravatalozóházból.

Emléke legyen áldott.

A gyászoló család

4321237

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, unokatestvér, keresztapa, rokon,

barát, jó szomszéd, a középajtai születésű sepsiszentgyörgyi

id. KELEMEN KÁLMÁN

szíve életének 74., házasságának 39. évében április 4-én megszűnt dobogni.

A gyászszertartásról a gyászoló család később intézkedik.

Nyugalma legyen csendes, emlékét örökre szívünkben hordozzuk.

Fájó szívvel búcsúzik

szerető családja

1116435

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, a málnási

özv. GÁBOR LAJOSNÉ

BÍRÓ IBOLYA

életének 91. évében elhunyt.

Temetése 2021. április 8-án, csütörtökön 13 órakor lesz a málnási ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1116436

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az étfalvi születésű

TÓTH ANNA

(szül. PULUGOR)

szíve 79 éves korában,

özvegységének 13. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2021. április 7-én, szerdán 13 órakor lesz a

sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló hozzátartozók

4321229

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a drága,

szerető édesapa, nagytata, após, testvér, keresztapa, rokon és jó szomszéd, a lécfalvi

születésű sepsiszentgyörgyi

VERES GYULA

86. életévében rövid

szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. április 8-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben.

A gyászoló család

4321238



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

KHELL ÖDÖN halála

alkalmából.

A Barabás és a Kuti család

4590/b



Köszönet

Hálás szívvel mondunk

köszönetet mindazoknak, akik

drága halottunk, a nyujtódi

LUKÁCS LÁSZLÓNÉ FAZAKAS MÁRIA MAGDOLNA temetésén részt vettek, segítő kezet nyújtottak, sírjára virágot helyeztek és a nehéz órákban részvétükkel támogattak.

Isten gondviselő áldását

kérjük mindannyiukra.

A gyászoló család

1388

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik a lisznyói PRÁZSMÁRI JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek és fájdalmunkban mellettünk voltak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4321242



Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a vargyasi temetőben

pihenő szülőkre,

PÁL FERENC MÁRÁRA és nejére, TERÉZRE haláluk 34., illetve 25. évfordulóján, a testvérre, PÁL LAJOSRA, aki hat éve, a keresztgyermekre, PÁL LEVENTÉRE, aki két éve hagyott itt, a sógorra,

VERES VILMOSRA halálának első évfordulóján, a sógornőre, PÁL SÁRÁRA halálának hatodik hónapjában, valamint a sepsiszentgyörgyi temetőben 19 éve nyugvó gyermekre, KOLCZA GY. ZOLTÁNRA. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4321251

Fájó szívvel emlékezünk a berecki ifj. FEJÉR BÉLÁRA, aki ma egy éve tért vissza Teremtő Urához. A megemlékező szentmise április 17-én 18 órakor lesz a berecki templomban.

Bánatos szülei,

testvérei és azok családja

1391

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék. Az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, id. VAJDA ENDRÉRE halálának 5. évfordulóján. Emléke

szívünkben örökké élni fog.

Gyermekei és azok családja

20532

Az idő elszáll, elmúlnak az évek, de szívünkben örökre megmarad fájó, szép

emléked. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk az uzoni

MÁRK VILMOSRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321213

„Midőn a roncsolt anyagon / Diadalmas lelked megállt; /

S megnézve bátran a halált, / Hittel, reménnyel gazdagon /

Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk. / A LÉLEK ÉL: találkozunk! (Arany János) Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi POPESCU MARGITRA (szül. KOVÁCS) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4321224

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. VARGYASI SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben megőrizzük.

Szerettei

4321235

A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a maksai IGYÁRTÓ SÁNDORRA, akit ma két éve kísértünk utolsó útjára.

Halálába soha bele nem nyugvó szülei, leánya,

Rebeka, testvére és családja

4321247

Hát elment, elment örökre, lelkét a Megváltó magához emelte, mi maradt itt, mi maradt utána, fájdalom és könnyek végtelen hulláma, de ő már az Úrtól békességet kapott, kik itt maradtunk, gyászolunk és sírunk, a fájdalom hullámával nagy-nagy harcot vívunk. A hiány, mi lelkünket szaggatja és tépi, mért kellett így legyen, ha ész nem is érti, de szívünknek rejtekén, az emlékek között mindörökké itt lesz, lelkünkbe költözött, s míg rá gondolunk, ő is itt lesz velünk, mert emlékeink útján mindig rá lelhetünk. Eljön majd a nap, amikor mi is elindulunk, és az Úrnak jóvoltából ismét találkozunk. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi id. VARGA MIHÁLYRA, akit ma hat hete a kegyetlen halál elragadott családja köréből. Bárhogy telnek a napok és az évek, mi szívből szeretünk és nem feledünk téged.

Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos, összetört szívű hat gyermeke

és azok családja

4321236

Szeretetét megőrizve emlékezem drága nagynénémre, a szárazajtai születésű

németországi BREUER

EMMÁRA (szül. VÁRHEGYI) halálának 10. évfordulóján.

Unokahúga, Gizike

Sepsiszentgyörgyről

4321240

Fájdalommal emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, a sepsiszentgyörgyi KÁDÁR ANDRÁSRA halálának hatodik évfordulóján.

Szerettei

4321239

Minden évben eljön a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Nekünk sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a melegszívű, drága édesanyára, feleségre, nagymamára,

PORTIK CSERES ERZSÉBETRE, akit 11 éve kísértünk

utolsó útjára.

Bánatos özvegye,

gyermekei, Attila és Enikő, unokája, Réka és a rokonok

4321243

Szeretettel emlékezünk a kálnoki id. KÖLTŐ JÓZSEFNÉRE (Mariska nénire) halálának 35. évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Fia, András, menye, unokái, Kinga, Andráska és családjuk

4321232