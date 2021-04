Magyarul Kazahsztánban

A miniszter a címet elfogadó beszédében örömét fejezte ki, hogy a hagyományaira, történelmére, örökségére és a kultúrájára büszke, több mint ezeréves nemzetet képviselhet ott. Magyarország is tiszteli a gazdag kultúrájú nemzeteket, és a kölcsönös tisztelet ad kiváló alapot a magyar–kazah együttműködés továbbfejlesztésére. Minket, magyarokat Attila kései leszármazottjaiként, a hun-török eredet talaján állókként azonosítanak. A magyar nemzet úgy helyezkedik el Közép-Európában, mint sziget az óceánban. A nyelvünket nem érti senki, és mi sem értjük a bennünket körülvevők nyelvét. Nem tartozunk sem a szláv, sem a germán, sem az angolszász, sem a balkáni nyelvek családjához. Ugyanakkor számos magyarázatot találunk a türk nyelvekkel történő rokonságunkra. A nyelvünk tehát egyedi, olyan, mintha egy titkos kódrendszer volna – jelentette ki Szijjártó Péter.

Büszkék vagyunk a közép-ázsiai országokkal közös történelmi-kulturális örökségünkre. Sokszor mondták ránk, hogy mi vagyunk a legnyugatibb keletiek vagy a legkeletibb nyugatiak. Ez régen lenézésnek hatott, ma már azonban az új körülmények között dicséretnek számít. A magyar és a kazah nemzet együttműködése és barátsága a kölcsönös szimpátiára épül, és ez jó alap arra, hogy jó legyen az együttműködésünk. Ennek erősítéséhez az emberek közötti kapcsolatokat kell erősíteni. Ez pedig az oktatáson keresztül történhet meg a legjobban. Ezért büszkék vagyunk együttműködésünkre az Eurázsiai Egyetemmel. Büszkék vagyunk arra, hogy megindul a magyar nyelv oktatása, szeptembertől magyar vendégtanárok fognak itt tanítani – mondta.

A magyar–kazah együttműködésnek nagyon komoly talapzata van, ennek kiváló platformját nyújtja a Nemzetközi Türk Akadémia – jelentette ki Szijjártó Péter, aki az akadémia aranymedálja kitüntetést is átvette. Felidézte, hogy a Nemzetközi Türk Akadémia három éve fogadta be a magyarokat soraiba. Mint mondta, ez idő alatt Magyar­oroszág nagyon sok munkát fektetett abba, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait a Türk Tanács országaival. Hangsúlyozta, hogy ma már minden türk tanácsi tagországgal stratégiai partnerségi szinten vannak a kapcsolatok. Magyarország mindenhol nyitott képviseletet, és a Türk Tanács is megnyitotta képviseletét Budapesten. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Türk Tanács tagországaival fenntartott jó kapcsolat kiválóan segíti a magyar keleti nyitás politikáját, amely igazi gazdasági és politikai sikertörténet volt az elmúlt tíz esztendőben.

Muhtar Tileúberdi kazah külügyminiszter kijelentette: Magyarország közeli szövetségese Kazahsztánnak és az egyetlen ország Közép- és Kelet-Európában, amely egyúttal stratégiai partnere. A két nép testvér, és a kipcsakok Magyarországon találtak menedéket – jelentette ki. Államaink között nincsenek nézeteltérések, és a legfontosabb nemzetközi kérdésekben álláspontunk egybeesik mondta. Magyarország támogatja Kazahsztán minden kezdeményezését a nemzetközi porondon, ami kedvező feltételeket teremt a kapcsolatok fejlődéséhez – tette hozzá.