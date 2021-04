Tegnap reggelig 27 678-an kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját a háromszéki oltóközpontokban, 9764 személyt a második dózissal is beoltottak – tudtuk meg a megyei közegészségügyi főigazgatótól. Ágoston László elmondta, a Pfizer és az Astra-Zeneca vakcina mellett a Modernával is oltanak, ezt ellenben jelenleg csak Sepsiszentgyörgyön használják a strand épületében berendezett oltóponton. Itt tegnap mi is körülnéztünk.

Szinte már nyitáskor bejelentkeztünk az oltási központ egyetlen orvosánál, dr. Cristina Brînzea zágoni családorvosnál, hogy a nap folyamán meglátogatnánk az általa irányított ideiglenes egészségügyi egységet. A déli órákban a doktornő készségesen fogadott, bemutatta munkatársait és beszámolt a

munkájukról.

Elmondta, két asszisztenssel és két írnokkal (regisztrátor) dolgozik, minden nap megjelenik az előjegyzett hatvan személy, de néha még többen is, akiket nem utasítanak vissza, inkább másnap jelzi a megyei közegészségügyi igazgatóságnak, hogy több vakcinát küldjenek. Mindig két napra elegendő oltóanyagot kapnak a brassói elosztótól, ezt hűtőben tárolják, nincs fennakadás, mindenkinek jut – mondotta.

Brînzea doktornő fontosnak tartotta kiemelni, a családorvosoknak kötelességük részt venni az oltási kampányban, ő maga zágoni orvosként vállalt szolgálatot ebben a munkában, de már korábban is úgy érezte, olyan helyre megy, ahol hiány van orvosban. Korábban Bukarestben dolgozott, édesanyja Brassóban él, így az elhivatottság mellett két oka is volt, hogy Kovászna megyét, ezen belül Zágont válassza praxisa színhelyéül – fejtette ki dr. Cristina Brînzea. Jelenleg családorvosi teendőit is ellátja az oltóközpont irányítása mellett, szerinte ez kötelessége, úgy érzi, nem is tehetne másként, mert ezen a vidéken minden téren orvoshiány mutatkozik.

Úgy tűnik, csapata is elhivatott, a két asszisztens mellett két olyan munkatársa is van, akik az űrlapok kitöltésénél segédkeznek és a számítógépes regisztrációt végzik, mindketten egyetemistaként vállaltak munkát. A sepsiszentgyörgyi Józsa Lajos Botond és a lécfalvi Győrbíró Kinga nem csak részmunkaidős lehetőségnek tekinti ezt a feladatot, tanulni is szeretnének, többek között emberközi kommunikációt, a román ajkú orvos mellett román nyelvet is, de mindenekelőtt jó érzés számukra, hogy segíthetnek – mondották.

A beoltás utáni kötelező pihenő várakozás alatt néhány pácienssel is szóba álltunk. A nyolcvanéves sepsiszentgyörgyi Fóris Márta az első oltást kapta, azt mondta, észre sem vette, hogy beoltották, jól érzi magát és mindenkinek azt üzeni, oltassák be magukat, mert ez az egyetlen út a járvány megfékezésére. Fejes János és felesége, Ibolya Angyalosról érkezett, már február elején feliratkoztak a családorvosnál, örvendenek, hogy sorra kerültek. Családjukból eddig senki nem kapta el a koronavírus-fertőzést, eddig is betartották a járványügyi szabályokat és ezután is vigyáznak, aki nem ezt teszi, az vét mindenki ellen – állítja a Fejes család. Varga Katalin Brassóból, Murkuj Zoltán Uzonból érkezett az oltásra.

Alig fél óra-óra alatt megfordultak itt Háromszék szinte minden szögletéből oltásra jelentkezők. Távozáskor a jelenleg Sepsiszentgyörgyön élő egykori rétyi körorvos, dr. Nagy Lajos – aki szintén oltásra érkezett családja kíséretében – humorosan megjegyezte, ő csak nyolcvannyolc éves, ami se nem sok, se nem kevés, mert vannak, akik azt a sok megpróbáltatást, amiben része volt, fiatalabb korban sem élik túl, és vannak a nyolcvannyolc évesek, mint ő, akiknek életkorát vízszintesen is ki lehetne olvasni, amikor a nyolcas szám lefektetve a végtelent jelenti. Az oltási központ egyik asszisztense erre azt mondta: ha minden ember így gondolkodna, az ő munkájuk sokkal eredményesebb lenne.