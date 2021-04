„Búcsúajándék” a volt prefektustól

Az elöljáró elmondta: remélte, az eskütételen jelen lesz a volt kormánybiztos is, ahol alkalma lett volna elmondani, hogy prefektusi mandátuma utolsó dokumentumaként ezt a keresetet látta el kézjegyével. Előzőleg ugyan felszólította az önkormányzatokat, hogy vonják vissza a társulási szerződést jóváhagyó képviselő-testületi határozatokat, az előírt harmincnapos válaszadási határidőt azonban mégsem várta meg, és a törvényszékhez fordult. „Azt is mondhatjuk, hogy a törvényt átlépve tette meg, de mindenképp az utolsó napon, amikor még tisztségben volt, ami jelzi azt, hogy ez az intézmény próbálja a továbbiakban is akadályozni a székelyföldi önkormányzatok munkáját” – fogalmazott Antal Árpád. Szerinte a kormányhivatal által emelt kifogások hemzsegnek a tárgyi hibáktól, és amennyiben a prefektus megvárta volna az önkormányzatok válaszát, és azt jóindulattal kezelte volna, biztosan nem indított volna bírósági eljárást. A polgármester a történtekkel azt szemléltette, hogy Ráduly István kinevezésével nem változik meg kapásból a helyzet, az ott dolgozó jogászok és más szakemberek ugyanazok maradnak, akik eddig is hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzatokkal való viszony ne legyen felhőtlen. (ndi)