A beszélgetések helyszíne a Tamási Áron Színház talkshow-stúdióvá átalakított kamaraterme, a produkció színvonalát, művészi értékét a Tesztoszteron színészzenekar és más helyi zenészek közreműködése emeli. Az előadások megtekintése 4 dollárba (17 lej körül) kerül, amelyet a link aktiválásakor bankkártyáról lehet kifizetni a Vimeo médiacsatornán. A színház bízik abban, hogy több más médiafelület után, ahol különböző technikai okok miatt nem működött megfelelőképpen online előadásaik értékesítése, a Vimeóban megfelelő partnerre találtak.

Szívből jövő könyvajándék

A könyvajándékozás nemzetközi napjához (február 14.) saját kezdeményezéssel csatlakozó sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár gyermekkönyvek gyűjtését és átadását szervezi meg hátrányos helyzetű háromszéki gyermekek, illetve csoportjaik számára, együttműködve a megyében szociális tevékenységet folytató szervezetekkel. Közel 1500 háromszéki gyermeket szeretnének megajándékozni magyar és román nyelvű könyvekkel, illetve könyvgyűjteményt adományozni gyermekcsoportok számára. A gyűjtés február 1-jén kezdődött és április 23-ig tart. Az ajándékozást megkönnyítő javaslatok: 0–3 éveseknek leporelló, kartonkönyv, mondókás könyvek; 3–6 éveseknek rövid meséket, verseket tartalmazó képeskönyvek; 7–11 éveseknek mesék, meseregények, kezdő olvasóknak szóló könyvek; 11–14 éveseknek meseregények, ifjúsági regények, ismeretterjesztő könyvek; 14+ ifjúsági regények. A 2005 után megjelent, új vagy újszerű állapotban lévő könyveket a könyvtárban és a fiókkönyvtárban kialakított gyűjtőpontnál lehet leadni. A helyben megvásárolt könyvek a sepsiszentgyörgyi könyvesboltokban található dobozokba is betehetők. A könyv felmutatásával a megajándékozott gyermekek ingyenes könyvtári belépőt kapnak. A program lezárásakor az adományozók között a Sepsiszentgyörgy képes története és a 100 erdővidéki recept című könyveket sorsolják ki. Ha az adományozó szeretne részt venni a sorsoláson, ki kell töltenie a doboz mellett elhelyezett szelvényt.

Gyümölcsfacsemeték Kilyénbe és Szotyorba

Nyolcszáz gyümölcsfacsemetét oszt szét a kilyéni és szotyori lakosok között a Háromszéki Közösségi Alapítvány partnerségben Sepsiszentgyörgy önkormányzatával. Az akció célja, hogy az erdélyi, őshonos gyümölcsfajták visszatelepítésével biztosítsák a családok egészséges gyümölcsszükségletét. A csemetéket kizárólag kilyéni vagy szotyori állandó lakhellyel rendelkező személyek igényelhetik. Az önkormányzat első körben felméri a két településen élők igényeit, az érdekeltek a célra létrehozott Gyümölcsfák Kilyénbe és Szotyorba/Pomi fructiferi la Chilieni și Coșeni elnevezésű Facebook-csoportban jelentkezhetnek (név, lakcím, a kívánt gyümölcsfacsemete és a darabszám megjelölésével). Az igényléseket április 11-ig fogadják, a csemetéket pedig április közepétől kezdődően lehet átvenni a városi kertészet székhelyén. A kilyéniek és szotyoriak számos gyümölcsfa és fajta közül választhatnak. Almából egyebek mellett kisasszonyalma, batul, pónyik, Török Bálint, aranypármen, Tartós Gusztáv, Budai Domokos és jonatán is kérhető, körtéből a császár- és a vilmos mellett piros belű, papkörte és téli pergament is szerepel a kínálatban, de lehet kérni cseresznye-, meggy-, szilva- és mogyorócsemetéket is.

Kiállítás

TEXTILMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. A csíkcsobotfalvi Antal Eszter textilművész ruhakiállítása április 9-ig, péntekig 9–16 óráig tekinthető meg Kézdivásárhelyen az Erzsébet Teremben (a 44. udvartér 1. szám alatt, a Márton Áron-szoborral szemben lévő épület emeletén). Akik meg szeretnék tekinteni a kiállítást, hívják a 0752 307 645-ös vagy a 0755 792 403-as telefonszámot vagy keressék az EMNT kézdivásárhelyi irodájában Kiss Erika irodavezetőt.

Zene

ZENÉS IRODALMI MŰSOR. A húsvéti vakáció első hetében minden délután zenei keretbe foglalt mesével ajándékozza meg az érdeklődőket Brezóczki Gabriella Kölnben élő zongoraművész. Mesék nemcsak gyermekeknek című, hétrészes zenés irodalmi műsorának egy-egy része látható április 11-ig mindennap 20 órától a Kolozsvári Magyar Opera YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán. A művésznő Szőcs Margit Kolozsváron élő kortárs meseíró alkotásait adja elő klasszikus és kortárs zeneművek kíséretében. Csellón közreműködik Kostyák Előd. Az összeállítást Kürti Andrea, Orbán Gergely, Orosz Annabella, Szabó Zelmira munkái és Wederwardt Júlia rajzai illusztrálják. A teljes sorozat premierje április 11-én 20 órától lesz elérhető a közösségi oldalakon.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma 17 órától az Élet a Lélekben közösség tagjai vezetik a szentségimádási órát az esti szentmise előtt a sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban.

Erdélyből is várnak jelöléseket

A hagyományokhoz híven idén is átadják a Magyar Nyelv­őr Díjakat december 16-án az Országházban. A Magyar Nyelvőr Alapítvány Erdélyből is várja jelölőszervezetek és magánszemélyek javaslatait. A jelöléseket október 31-ig lehet eljuttatni a nyelvor@magyarnyelvor.hu elektronikus címre. Az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló dekoratív díjat és az elismeréssel járó pénzjutalmat minden esztendőben olyan személyek kaphatják, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért és megőrzéséért határon innen és túl. A díjazottakat három terület képviselői közül választja ki a Magyar Nyelvőr Alapítvány Kuratóriuma: a külhoni magyarok köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Napórák – A sorozat továbbra is a Brassó megyében található napórákat mutatja be. Fogarasföld önálló tájegység, három napórát is találunk itt, ahol – akárcsak Csíkszeredában – a ferencesek tűntek ki a napórakészítés mestersé­gében. Találunk itt szász és román napórát, de egy olyan furcsaságot is, amelyről mindmáig nem sikerült kideríteni, hogy az napóra lehetett-e, vagy sem.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Nagyajtán és Középajtán, pénteken Baróton és Felsőrákoson gyűjti a szelektív hulladékot. A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából, a bútorokat, fölöslegessé vált abroncsokat, egyéb tárgyakat ingyenesen szállítják el.

SEGÍTENEK AZ OLTÁST KÉRŐKNEK. Az RMDSZ Kovászna megyei székházaiban segítenek az oltási regisztrációban a 65 év felettieknek és a krónikus betegeknek. Érdeklődni lehet a sepsiszentgyörgyi (telefon: 0267 352 552, 0735 610 100), kézdivásárhelyi (0267 352 552, 0721 297 540), baróti (0267 352 552, 0742 174 168) és kovásznai (0267 352 552, 0734 639 897) székházban.

HÓVIRÁGTÚRA. A háromszéki EKE április 11-én, vasárnap tartja hagyományos hóvirágtúráját a Setét-patak völgyfejében szalonna- és roston sütéssel egybekötve. Találkozás 10 órakor a Hatod-tetőn. Túravezető: Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574). Táv: 7 km.

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBAJELENTŐ. Éjjel-nappal jelenthetik a sepsiszentgyörgyi lakosok a város utcai világításával kapcsolatos gondokat a 0751 586 462-es telefonszámon. A kisebb meghibásodásokat (például kiégett villanykörte) a meghibásodást követő 48 órán belül meg kell oldania a Flash Lighting részvénytársaságnak. Ha ez nem történik meg, a városháza munkatársait az info@sepsi.ro e-mail-címen lehet értesíteni a mulasztásról.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensi­blu-Dr. Max (0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.