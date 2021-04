A megyeszékhelyi Sepsi-SIC 17 év alatti lány kézilabdacsapata folytatja rendkívüli sorozatát, ezúttal három újabb győzelemmel bővítette hibátlan mérlegét. Az Érték csoport odavágó-sorozatában a zöld-fehér mezesek győztek a Fogarasi ISK (38–13), a Temesvári Cîtu (38–24) és a Herkulesfürdő (39–18) ellen. A tornának a fogarasi Radu Negru Sportterem adott otthont április 2. és 4. között. A Carmen Cartaș irányította sepsiszentgyörgyi csapat a 2020–2021. évi szezonban továbbra is veretlen, mind a 13 mérkőzését megnyerte.

„Sikerrel vettük a bajnokság egyik fontos és megterhelő időszakát. Gratulálok a lányoknak, hogy motiváltak és koncentráltak voltak ezen a három mérkőzésen is. Nem volt könnyű, hiszen a játékosok nagy része a 19 év alatti csapatunkban is szerepel, ráadásul az elmúlt időszakban néhányan válogatott-összetartáson is részt vettek. Örülünk, hogy egészségesen zárták ezeket a kihívásokat, és jól kezelték a legutóbbi tornát. Még van egy lépés a nyolcaddöntőbe jutásig, amire intenzíven kell készülnünk, hogy sikerrel járjunk” – mondta Carmen Cartaș edző.

„Csapatuk jól teljesített, mindhárom mérkőzését megnyerte, így hatalmas lépést tett a döntő torna felé. Szeretnék gratulálni a lányoknak a határozottságukhoz, a komolyságukhoz és a meccsekhez való hozzáállásukhoz. Ezek az eredmények tükrözik a befektetett munkát és a kézilabda iránti szenvedélyt. Gratulálok a szakmai stábnak, és sok sikert kívánok a folytatásban” – nyilatkozta Sorin Popica, a Sepsi-SIC kézilabda-szakosztályának vezetője.

A Sepsi-SIC az Érték csoport rangsorának első helyét foglalja el 30 ponttal, a sepsiszentgyörgyi együttest követi a Brassói Corona (25), a Temesvári Cîtu (24,5), a VSK Csíkszereda (12,5), a Fogarasi ISK (8) és a Herkulesfürdő (4). A visszavágó-sorozatra május 20. és 22. között kerül sor, majd a négy Érték csoport első két helyezettje szerepelhet az országos bajnokság nyolcas döntőjében. (miska)