Rendhagyó és rekorddöntő síszezon volt Sugásfürdőn

A tegnapi havazás ugyan ismét javít a hóviszonyokon, de erre a két-három naposra becsült áprilisi télre már nem indítják be a felvonót Sugásfürdőn – aki tehát nagyon fel akarja jegyezni, hogy április 8-án vagy 9-én is sízni tudott Sepsiszentgyörgy üdülőtelepén, a lesiklásért fel kell gyalogolnia 250 méternyit a kis pálya tetejére. Az idei rendhagyó télen így is több rekord megdőlt már: habár a vártnál nagyjából egy hónappal később rajtolt és februárban szinte véget is ért, a síszezon végül április elsején zárt – ilyenre a pálya fennállása óta még nem volt példa –, és közönsége is nagyobb volt az eddigieknél.

A Sepsi Rekreatív Rt. 2016-ban vette át a város szabadidős létesítményeinek működtetését, azóta ez volt a legjobb idény a sugásfürdői síterepen: a bevételek 275 ezer lejre rúgnak, bő 25 ezer lejjel többre, mint a korábbi rekordnak számító 2019-es esztendőben – közölte Bodor Loránd igazgató. Ez 4200 teljes és 2900 kedvezményes árú bérlet megvásárlását jelenti, és közel 50 ezer belépést egyik vagy másik felvonónál. Mindez annak dacára, hogy az idény nem 2020 decemberében, hanem csak 2021. január 11-én indult, akkor is csak a kicsi pályán.

A nagyobbikat pár nap múlva sikerült – részben természetes, részben mesterséges hóval – átadni a sízőknek-deszkázóknak, ám februárban pár napra mindkettőt be kellett zárni egy hirtelen felmelegedés miatt. E pár hét alatt azonban úgy lerohanták a lejtőket mindenhonnan – egészen távoli megyékből is jöttek a járvány miatt itthoni kikapcsolódást, illetve mozgási lehetőséget keresők –, hogy a cég síbuszt állított be a város végétől, mert kétszer-háromszor annyian akartak felmenni, mint ahány parkolóhely volt. Ugyanezért hosszabbították meg a programot is: habár az előző teleken a felvonó hétköznaponként csak délután működött, és csak hétvégeken, illetve a vakációkban üzemelt reggeltől estig, az idén már csak éjszakánként állt le. És ha olvadt a hó.

A február elején beköszönt pár napos kényszerszünet igazolni látszott az ostromot, hiszen úgy tűnt, idén ennyi a tél, de jött egy újabb hideghullám, és egy kis égi segítséggel mindkét pályát sikerült újraindítani, így azt is elmondhatjuk, hogy 2021 elején kétszer volt szezonnyitás Sugásfürdőn. A nagyobbik pályán ezúttal csak néhány napig tartott a második szakasz, egy újabb meleghullám nagy barna foltokat rajzolt a hóba – a kis, teljesen északos fekvésű lejtő azonban használható maradt, és habár márciusra már jócskán leapadt a forgalma, egy váratlan friss havazás után még meg-megtelt élettel (különösen hétvégenként), és egészen áprilisig, nagypéntekig fogadta azt a pár látogatót, akiknek még volt kedvük a havon való csúszkáláshoz. Arra senki sem számított, hogy ezután is lehet esély rá. De ki lehet még menni egy-egy utolsó szánkózásra, hóemberépítésre is.