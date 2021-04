Előző írásunk

A tegnapi havazás ugyan ismét javít a hóviszonyokon, de erre a két-három naposra becsült áprilisi télre már nem indítják be a felvonót Sugásfürdőn – aki tehát nagyon fel akarja jegyezni, hogy április 8-án vagy 9-én is sízni tudott Sepsiszentgyörgy üdülőtelepén, a lesiklásért fel kell gyalogolnia 250 méternyit a kis pálya tetejére. Az idei rendhagyó télen így is több rekord megdőlt már: habár a vártnál nagyjából egy hónappal később rajtolt és februárban szinte véget is ért, a síszezon végül április elsején zárt – ilyenre a pálya fennállása óta még nem volt példa –, és közönsége is nagyobb volt az eddigieknél.