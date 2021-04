Következő írásunk

„Óvatosan, de visszafordíthatatlanul” lehajt egy korsó sört jövő hétfőn Boris Johnson. A brit miniszterelnök ezt a hét elején jelentette be, megerősítve, hogy a koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények jók, a nyitás a tervezett menetrend szerint zajlik. Április 12-én ugyanis kitárhatják végre kapuikat a szabadtéri vendéglátóhelyek is, s Johnson szavaival arra is utalt, hogy a brit kormány nyitási forgatókönyvének hivatalos kifejezésévé vált az „óvatos, de visszafordíthatatlan” szókapcsolat. Johnsonnak egyébként van mire koccintania, a britek ugyanis élen járnak a vírus elleni küzdelemben.