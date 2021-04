A sör és a járványkezelés

„Óvatosan, de visszafordíthatatlanul” lehajt egy korsó sört jövő hétfőn Boris Johnson. A brit miniszterelnök ezt a hét elején jelentette be, megerősítve, hogy a koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények jók, a nyitás a tervezett menetrend szerint zajlik. Április 12-én ugyanis kitárhatják végre kapuikat a szabadtéri vendéglátóhelyek is, s Johnson szavaival arra is utalt, hogy a brit kormány nyitási forgatókönyvének hivatalos kifejezésévé vált az „óvatos, de visszafordíthatatlan” szókapcsolat. Johnsonnak egyébként van mire koccintania, a britek ugyanis élen járnak a vírus elleni küzdelemben.

Hogy le ne maradjon a nyitás hazai menetrendjének meglebegtetésével, Florin Cîţu miniszterelnök is bejelentette, Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé. S hogy hamisítatlanul hazai legyen – az örök kritikusok szerint ugyanis, ha Romániában el akarnak ásni egy ügyet, akkor első lépésként létrehoznak egy parlamenti vizsgálóbizottságot –, a bukaresti kormányfő azt is megjegyezte, a nyitás érdekében még egy tárcaközi bizottságot is létrehoz. Cîţu azt már nem mondta, hogy június elsején brit kollégájához hasonlóan ő is legurít-e majd egy korsó hideg sört, ám ha elődje, Orban igazgatná a kabinet ügyeit, ezt a lehetőséget biztos nem hagyta volna ki.

Persze, a romániai járványügyi mutatók korántsem olyan biztatóak, mint a britek. Mégis, Cîţu szerint az üzletek hétvégi nyitvatartására és az esti kijárásra vonatkozó, múlt héttől bevezetett korlátozások eredményesek voltak, noha emiatt valóságos bírálatözön érte a kabinetet, számosan kifogásolták ugyanis, hogy a korai zárás éppen a zsúfoltságot fokozza, s nem hogy mérsékelné, hanem segíti a vírus terjedését. Másrészt, ennyire rövid idő alatt e vitatható, inkább kapkodást, mintsem határozottságot tanúsító intézkedésekről nehezen állítható, hogy valóban hatásosak lettek volna, a miniszterelnök mégis látja a járvány harmadik hullámának tetőzését. Igaz, az immunizálással elfogadhatóan haladnak a hatóságok – ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne fokozni az oltás ütemét –, a kormány legborúlátóbb forgatókönyve szerint május végéig ötmillióan (a beoltandó lakosság 35 százaléka) kaphatják meg a védőoltást. S hogy még egy kapaszkodót adjanak az intézkedésekbe már teljesen belefáradtaknak, különösen a focidrukkereknek, azt is bejelentették, hogy nézők előtt játszhatják a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság bukaresti mérkőzéseit.

Mégis, egyelőre nem túlságosan meggyőzőek a június elsejei felszabadulásra utaló valós jelek. Bármennyire is látni vélik kormánykörökben a járvány enyhülését, az a kórházakban még egyáltalán nem érződik, sőt, az intenzív osztályokon egyre több a súlyos beteg. Az iskolások helyzete továbbra is megoldatlan, a hosszú tavaszi vakáció több problémát eredményez, mint amennyit megold. Mindent egybevetve távoli még az örömünnep pillanata, ám ha Cîţu és csapata június elsején mégis követné Johnson példáját, és legurítanak egy-egy korsó sört, bizony előre isznak a medve bőrére. Mert nálunk még minden visszafordítható.