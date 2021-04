Medvecsalád Sugásfürdő környékén /FRISSÍTVE: Befogják és elszállítják a medvéket/

Közleményben figyelmeztette csütörtökön a Sepsiszentgyörgy önkormányzata a városlakókat, hogy az előző időszakban több alkalommal is medvéket láttak a megyeszékhely és Sugásfürdő közötti útvonalon.

A csendőrség az anyamedvét és két bocsát több alkalommal is visszaterelte természetes környezetükbe, ám azt tapasztalják, a felmelegedésnek köszönhetően az állatok szinte naponta visszatérnek a környékre – olvasható a közleményben. Az önkormányzat ezért arra kéri a Sugásfürdő irányába kirándulókat és a sportolni vágyókat, hogy legyenek elővigyázatosak, s amennyiben tehetik, sötétedés után ne közlekedjenek egyedül, gyalogosan vagy kerékpárral a környéken.

A helyzet megoldására is törekednek, Sepsiszentgyörgy polgármestere felvette a kapcsolatot Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterrel, és ígéretet kapott a sugásfürdői út mentén látott medvecsalád befogására, illetve elszállítására.

Antal Árpád csütörtöki sajtótájékoztatóján az eset kapcsán kifejtette, létezik egy érvényben levő törvény Romániában, amelynek értelmében a környezetvédelmi miniszter minden évben köteles kiadni az intervenciós kvótát a medvék létszámának szabályozására, és ha nem teszi, büntetőjogilag felelősségre vonható. Ennek ellenére az elmúlt években egyetlen miniszter sem adott ki ilyen kvótát – jelentette ki a városvezető.

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a medvekérdés annyira összetett, és Bukarestben annyira nem értik – nem ott járnak be az iskolaudvarra a természetes ellenségekkel nem rendelkező, és ezért a hazai állatvilág csúcsán álló nagyvadak –, annyiféle érdek ütközik, az egyes zöld szervezetek részéről pedig akkora a nyomás, hogy nagyon nehéz lesz megtalálni azt a racionális középutat, amire Tánczos Barna miniszter törekszik. Antal Árpád emlékeztetett: évekkel ezelőtt azt mondta, hogy amíg emberéletben kár nem esik, addig nem fognak a medvekérdéssel érdemben foglalkozni, ám azóta több áldozata is volt a medvetámadásoknak, mégsem történt semmi. Még azt sem tudjuk, hány medve él Romániában, amely az EU-s csatlakozás idején 6000 példány megőrzését vállalta. Most már abszurd helyzetben vagyunk, az RMDSZ minisztere nemrég minden uniós tagállamnak írt, hogy vegyenek át a fölösleges állatokból, de egyik sem kér egyetlenegyet sem – fejtegette, és hozzátette: lehetetlen lesz olyan döntést hozni medveügyben, amely minden érdekelt félnek megfelel. (demeter, dvk)