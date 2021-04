Idén sem lesznek Szent György Napok

Mindenki, a városvezetés is azt szeretné, hogy ismét legyenek rendezvények, teljen meg élettel a főtér és a többi helyszín is, ám a járványhelyzet ezt nem teszi lehetővé – jelentette ki Antal Árpád csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: bár az online előadások iránti érdeklődés érezhetően lecsökkent az utóbbi időben, semmilyen nagyobb rendezvényt nem lehet szervezni a Szent György Napokra, amelyek bő két hét múlva kezdődnének, ha nem lenne járvány. De ha a városünnep el is marad, reménykednek egy későbbi enyhülésben, ezért a költségvetésében most is elkülönítettek egy kulturális alapot, amelyre majd a rendezvényszervezők pályázhatnak.

A megyeszékhely fertőzöttsége április 8-án 5,71 ezrelék volt, ezzel Háromszéken pillanatnyilag Sepsiszentgyörgy a legfertőzöttebb település.