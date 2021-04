Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága testvér, sógornő, keresztmama, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, a bikfalvi születésű málnási

özv. VÁRZA ETELKA

szíve életének 77. évében

rövid, de türelemmel viselt betegség után 2021. április 7-én megszűnt dobogni.

Drága halottunkat április 9-én 14 órakor kísérjük utolsó útjára a málnási ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4321295

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni, majd

sepsiszentgyörgyi

id. DEÁK BÉLA

gépkocsivezető

életének 84. évében hosszas betegség után elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2021. április 10-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zágoni ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk.

Búcsúznak családtagjai

4321263

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető férj, testvér, nagybácsi, keresztapa, rokon, jó barát és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

BARABÁS ISTVÁN,

az IRTA és a Rodipet

volt alkalmazottja

69 éves korában hirtelen

elhunyt.

Temetése 2021. április 10-én, szombaton 13 órakor lesz a szemerjai új református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírnál.

A gyászoló család

4321282



Részvét

Megrendülten búcsúzunk osztálytársunktól,

FÁM ERIKÁTÓL. Emberi kapcsolataiban és munkájában a legmélyebb szépségek, a rejtett összefüggések felkutatása vezérelte. A hétköznapok egyszerűségéből is mosollyal és eleganciával alkotott derűs, otthonos, művészi világot. Lelkének fénye örökre velünk marad. Mélyen együttérzünk

gyászoló családjával.

A Székely Mikó Kollégiumban 1992-ben a XII. A-ban végzett osztálytársai

és osztályfőnöke

4321287



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a kovásznai BALCZÁR GYULA ZOLTÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban részvétükkel támogattak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

20558

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága

halottunk, a berecki

KHELL ÖDÖN IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4593/b

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VERES GYULA temetésén részt vettek,

sírjára virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4321270



Megemlékezés

„Megyek a dombon, míg elér az estve, / Valami régi, holt nevet keresve. / Áldott legyen, / Ki szeretett s most álmodik feledve. / A sírokon túl barnuló barázda, / Tavaszi álom, vén paraszt kapálja. / Áldott legyen / S legyen szegénynek boldog aratása!” (Juhász Gyula) Kegyelettel emlékezünk

TÖRÖK (KÖLCZE) KLÁRÁRA (született FADGYAS)

halálának 4. évfordulóján.

Fia, nővére és húga

4321296

Kegyelettel emlékezünk a mikóújfalusi

BARTOS SÁNDORNÉ

SZAKÁCS MAGDOLNÁRA halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

4321298

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, a baróti születésű id. OLÁH MIHÁLYRA, aki egy éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében.

Bánatos özvegye, Katalin, gyerekei családjukkal együtt és testvére

4321246

Az élet csendesen megy tovább, de az emléked elkísér egy életen át. Hiányának meg nem szűnő fájdalmával emlékezem a drága jó feleségre, a sepsiszentgyörgyi SORBÁN JÓZSEFNÉ BERDE ILONÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos özvegye,

Sorbán József

4321257

Fájó szívvel emlékezünk a sepikőröspataki

id. ILYÉS ISTVÁNRA

halálának 16. évfordulóján.

Nyugodjék békében

az Úr Jézus szent nevében.

Szerető családja

4321265

Szomorú szívvel emlékezünk a kisborosnyói

id. RÁKOSI BÉLÁRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

4321277

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk.

Fájó szívvel emlékezünk

TÓTH ERZSÉBETRE (szül. SZÁSZ) halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye és két fia

4321289

Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol ránk onnan, fentről s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fájó szívvel

emlékezünk a kovásznai

id. MÁRTON LŐRINCRE halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4321279

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Megállunk csendesen sírhantod mellett, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Szomorú szívvel emlékezünk a rétyi

CSUTAK GÉZÁNÉ BARTI

ILONÁRA halálának

második évfordulóján.

Bánatos özvegye, gyermekei és hozzátartozói

4321280