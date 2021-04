A Sepsi OSK és az FCSB az elmúlt négy szezonban tízszer nézett farkasszemet egymással, az örökmérleg egyértelműen a fővárosi csapat irányába billen, amely hét győzelem és két döntetlen mellett csak egyszer maradt alul. A piros-fehér mezeseknek csak 2018 decemberében, hazai környezetben sikerült legyőzniük a bukaresti riválist. Legutóbb tavaly decemberben csaptak össze, amikor is döntetlent játszottak, miután az első félidőben Iulian Cristea góljára Boubacar Fofana válaszolt, a második felvonásban pedig nem született újabb találat. Az Anton Petrea által irányított, hat mérkőzés óta veretlen FCSB a legeredményesebb támadójátékkal és a harmadik legjobb védelemmel rendelkezik a román élvonalban, az alapszakaszban eddig 56 szerzett és 21 kapott gól a mérlege. Ezzel szemben Leo Grozavu legénysége a támadás és a védekezés tekintetében is szerényebb mutatókkal büszkélkedhet, 29 mérkőzésen 42-szer vették be az ellenfelek kapuját, valamint 30 találat landolt a hálójukban.

„Nagyon nehéz mérkőzésünk lesz a bajnoki címre törő FCSB ellen. Az előző mérkőzésen úgy éreztem, a játékosok hátradőltek, megelégedtek azzal, hogy felsőházba jutottunk. A playoffhely biztosítása alapvető cél volt ebben az idényben, azonban többet akarunk. Remélem, a labdarúgók összeszedik magukat, mert nem akarunk szégyenkezni. Több ambícióval és megfelelő hozzáállással egy jobb eredmény elérésére törekszünk hazai pályán az alapszakasz utolsó fordulójában. Niczuly helyett ezúttal Fernández véd, viszont a spanyol is jó kapus, esélye van bizonyítani, mivel ebben az idényben kevesebb szerephez jutott. A vezetőség a játékosokat mindig motiválta, mindent megkaptak, amire szükségük volt. Fejben kell erősnek lenniük, magukat kell ösztönözniük, bár véleményem szerint, amikor egy játékos az FCSB ellen játszhat, már önmagában az is komoly motiváció kellene hogy legyen” – fogalmazott Hadnagy Attila, a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója.

A 30. forduló programja: * ma: Astra Giurgiu–Aradi UTA (17.30 óra), FC Dinamo–Academica Clinceni (20.30 óra), FC Argeș–Chindia Târgoviște (20.30 óra), FC Voluntari–FC Botoșani (20.30 óra) * szombat: Sepsi OSK–FCSB (19 óra) * vasárnap: Craiova–Kolozsvári CFR (21.30 óra) * hétfő: Jászvásári Poli–FC Hermannstadt (17.30 óra), FC Viitorul–Medgyesi Gázmetán (20.30 óra).



Idegenben játszanak a háromszéki csapatok

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában a Kézdivásárhelyi SE és a Sepsi OSK II. is idegenben játszik.

Az előző mérkőzésen a több mint öt hónapig tartó nyeretlenségi sorozatát megszakító felső-háromszéki csapat nehéz összecsapásra számíthat a hétvégén. A kék-fehér mezesek szombaton 14 órától a feljutásra törekvő Brassói SR vendégeként lépnek pályára, és visszavághatnak az odavágóban elszenvedett vereségért.

A legutóbbi két meccsét elvesztő megyeszékhelyi együttes szombaton 15 órától a Barcarozsnyói Olimpic otthonában javíthat. A sepsiszentgyörgyi odavágón gól nélküli döntetlent játszottak a rangsorban az utolsó előtti helyet elfoglaló Brassó megyei gárdával.

A 15. forduló programja: * ma: Székelyudvarhelyi FC–Brassói Corona (17 óra) * szombat: Brassói SR–Kézdivásárhelyi SE (14 óra), Plopeni–Blejoi (17 óra), Barcarozsnyói Olimpic–Sepsi OSK II. (17 óra) * vasárnap: Brassói Kids Tâmpa–Astra Giurgiu II. (14 óra). (miska)