Sánta Miriám: Címtelen föld

El kellene mennem innen, lennék kétszeres,

háromszoros kisebbségben a legnagyobb,

mindig magyar

mindig más országból

mindig újabb második nyelv.

Talán el kellene mennem innen,

valahova, ahol egy folyó az anyám,

ahol az apám a poros úton szembejövő állat.

Ahol ha végigmegyek egy utcán,

festett arcú emberek merednek a semmibe,

öntudatlanul mormolják imádságaikat,

és ha kezemet a kezeikbe fektetném,

azt is elmorzsolnák, mint az illatos fabogyókat,

csontdarabokat, zöldes rézkarikákat, gombokat.

Talán el kellene mennem innen,

valahova, ahol ha felnézek az éjszakai égre,

fekete lyukak megsemmisítő ereje tekintene vissza rám

és megnyugtatna: te is egy halott csillag fénye vagy,

benned is az utolsókat rúgja a nap a kései télben,

benned is sokan találnak menedéket akkor,

amikor éppen elfogyni készülsz.

Talán el kellene mennem innen,

valahova, ahol nincs öncenzúra

és a szenvedésben sincs önmegtartóztatás.

Ahol senki nem segít és a láthatatlanság ad

egy új nyelvet, ami csak a sajátom.

És ezen nem szólalok meg.

Mihelyt kiejtem a szavakat, azok már a másoké.

Mihelyt a hangszálaim megrezdülnek

és rákapcsolódnak az erőre, ami körülvesz,

addigra azt is elvennék tőlem, ami a mindenkié.

A hallgatást és a tagadást, ami a véremben kering.

Talán el kellene mennem innen,

valahova, ahol a közösség nem kötelesség.

Ahol egy sikátor falának támaszkodva feloldódnék

a vízcsepp elrugaszkodásába, ahogy kerekedik

és nehezül a messzi lámpa fényében, elválik saját magától

és csak saját maga szerinti gyorsasággal hull a földre,

nem többel, nem kevesebbel.

A vízcsepp súlyában kell lennem, három molekulában,

három nyelvben, ahol eltűnik amögül a jelentés, hogy magyar.

Talán el kellene mennem innen,

valahova, ahol nézd, ő is a te anyád,

nézd, ő is a te apád,

nézd, hol van a te tükörképed,

valahol a tengerben, valahol egy sziklában,

valahol, ahova el kellett mennem,

ahol a mindenkié vagyok, tehát a senkié,

ahol csak mély lélegzetek vannak

és mélyről jövő hangok

amik megtorpannak a fogaim előtt,

még mielőtt feltörnének.