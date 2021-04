Románia, a csatatér

Következő írásunk

Harmincegy százalékkal nagyobb bevételekkel számolták ki Sepsiszentgyörgy idei költségvetését, és ez egy „óvatos, realista, kicsit pesszimista” megközelítés, abból indultak ki, amit nagy valószínűséggel meg is tudnak valósítani az év végéig. Az előző években is eszerint jártak el, és utólag több, túlnyomórészt pozitív kiegészítést is végrehajtottak, ezért remélik, hogy 2021-ben is így lesz – jelentette ki Antal Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján és a tanács rendkívüli ülésén is, amelyen a testület egyhangúlag megszavazta a beterjesztett költségvetési tervezetet.