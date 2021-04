Harmincegy százalékkal nagyobb bevételekkel számolták ki Sepsiszentgyörgy idei költségvetését, és ez egy „óvatos, realista, kicsit pesszimista” megközelítés, abból indultak ki, amit nagy valószínűséggel meg is tudnak valósítani az év végéig. Az előző években is eszerint jártak el, és utólag több, túlnyomórészt pozitív kiegészítést is végrehajtottak, ezért remélik, hogy 2021-ben is így lesz – jelentette ki Antal Árpád polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján és a tanács rendkívüli ülésén is, amelyen a testület egyhangúlag megszavazta a beterjesztett költségvetési tervezetet.

Elöljáróban a polgármester megjegyezte, hogy „egy normális országban az éves költségvetést az előző évben fogadják el”, majd áttért a számokra: idén 195,4 millió lejes bevétellel indulnak, ami a tavalyi 149,2 millióhoz képest jelentős növekedés. A kiadásoknál a legnagyobb tételt, 42,2 millió lejt az oktatásra (iskolafelújításokra) szánják, ez bő 36 százalékos növekedés egy év alatt. A beruházásokra (köztük lakásfejlesztésre) kétszer akkora összegeket fordítanak, mint 2020-ban, de növekedés lesz az egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, szállítási területeken is. Gyakorlatilag majdnem minden téren nagyobb keretből gazdálkodhatnak, két-három területet, köztük a kultúrát is kivéve, utóbbi pénzügyileg a tavalyi szinten marad (de ott 2020-ban és 2019-ben is volt növekedés). Az európai uniós alapok az idei költségvetés közel egynegyedét, 23,53 százalékát teszik ki, ez 230 százalékos ugrás a tavalyhoz képest – a polgármester szerint azonban ez csak a belépő a jövő évre tervezett nagy fejlesztésekhez képest.

A tervezett beruházások közül csak néhányról esett szó a tanácsülésen: a Székely Mikó Kollégium, a Mihai Viteazul Főgimnázium és az Árvácska Óvoda, illetve a város tulajdonát képező lakásgazdálkodási vállalat, az Urban Locato Gyár utcai székhelyének felújításáról, a szépmezői sporttelep és a Csíki negyedi közösségi központ létrehozásáról. Vannak olyan beruházások is, amelyek nem jelennek meg a város költségvetésé­ben, például a kisstadiont minisztériumi pénzből kívánják befejezni.

Szokatlanul nagy összeget, 8,5 millió lejt különítettek el a forgóalapba (ez tavaly 5 millió lej volt, és zömmel az egészségügyi helyzettel kapcsolatos kiadások emésztették fel), ebből fognak majd a különböző programokra kivenni (miután ezek módszertanát kidolgozzák és tanácshatározattal is elfogadják), és természetesen pályázni is lehet majd, lesznek szociális, egészségügyi, kulturális, ifjúsági stb. alapok.

Antal Árpád a költségvetési tervezethez befutott öt lakossági észrevételről is beszámolt: volt, aki a Gyár és a Cigaretta utca felújtását sürgette, ezeket el is indítják, akárcsak a Farm utcáét, a gyümölcsös zömmel magántulajdonban levő utcáival azonban egyelőre nem igen tudnak mit kezdeni. Egy másik városlakó a Sas és a Fecske utcába kért korlátot, ezt az önkormányzat saját alkalmazottjaival fogja felszereltetni. Jelentkezett egy román diákokat tömörítő szervezet is, velük külön is találkozott a polgármester, ők az ösztöndíjak, a közszállítás és az infrastruktúra iránt érdeklődtek.

Rajtol a helyi roncskocsiprogram

Most már van költségvetés, és ebben egymillió lejt különítettek el a tízévesnél régebbi autók lecserélésére (ebben a programban 3000 lejt kapnak azok a helybeli személygépkocsi-tulajdonosok – legyenek természetes vagy jogi személyek –, akik tizenéves járművüket leadják egy erre szakosodott cégnél, és vállalják, hogy három éven belül nem vásárolnak ötévesnél idősebb járgányt helyette) – közölte Antal Árpád polgármester, arra kérve az érdekelteket, hogy ne rohanják le mindjárt az első napon a városházát, mert ha a keret kimerül, felpótolják, hiszen az a cél, hogy minél több környezetszennyező gépet vonjanak ki a forgalomból.