Újabb Műsorok a hétvégén

A Műsor című sorozat mai adásának vezetője Derzsi Dezső, meghívottjai pedig Beczásy Áron, Fekete-Lovas Zsolt és Benedek Ágnes.

Beczásy Áron Marosvásárhelyen született és Csíkszeredában töltötte a gyermekkorát, de a rendszerváltáskor a szüleivel együtt kitelepedett Magyarországra. A kamaszkori őrült kicsapongások után előbb műkedvelőként, aztán egyre komolyabban foglalkozott a színházzal rendezőként és színészként is, míg végül visszakanyarodott az útja Erdélybe, majd Sepsiszentgyörgyre, ahol úgy tűnik, otthonra talált.

Fekete-Lovas Zsolt elsősorban származásáról, nehéz gyermekkoráról vall a műsorban, majd azt is elmeséli, hogy néhány kalandos magyarországi év után hogyan talált vissza szülővárosába, ahol színészi munkája mellett az őrkői romák helyzetét is szívén viseli. Benedek Ágnes testi és lelki alkatáról, az indulás nehézségeiről, eddigi színházi pályafutásáról, valamint a szakma szépségeiről és megpróbáltatásairól vall, majd egy dalt is előad a harmadik műsor végén.

A holnap látható beszélgetés házigazdája Benedek Ágnes lesz, aki Pignitzky Gellértet, Márkó Esztert és Pál-Ferenczi Gyöngyit látja vendégül.

Pignitzky Gellért Magyarországon született, ahol fél tucat kisebb és nagyobb városban élte a fiatalkorát, aztán Marosvásárhelyen végezte az egyetemet, és végül Sepsiszentgyörgyre szerződött két évvel ezelőtt. Színészi munkája mellett festéssel és költészettel is foglalkozik, de egyelőre még nem szeretné nyilvánosság elé tárni ezeket az alkotásait. Márkó Eszter, akinek édesanyja színésznő volt, felmenői között pedig közismert írók is voltak, ugyancsak sok színházban és színházi alkotói munkában – színészként és rendezőként is – kipróbálta már magát, míg végül szülővárosába visszatérve mostanában hobbijaira is több ideje jut. Pál-Ferenczi Gyöngyi húsz évvel ezelőtt szerződött Sepsiszentgyörgyre, és színészi indulásáról ugyanolyan őszintén mesél, mint a pályán átélt örömökről és csalódásokról vagy magánélete egyik legszomorúbb eseményéről.

Ezúttal is Nemes Levente színművész gondolatai indítják a beszélgetéseket, és minden meghívott kipróbálja a Torpedó nevű játékot is, mely által ugyancsak sok mindent elárulnak magukról. A műsorok fontos szereplője a zene, amit többnyire a színészkollégák szolgáltatnak.