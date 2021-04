Építkezéseken ellenőriz a munkafelügyelőség

A kampány célja, hogy tudatosítsa az építkezésben érdekelt cégek és munkavállalók kö­rében a biztonsági előírások, szabályok betartásának fontosságát, különös tekintettel a magasból történő leesések kockázatának csökkentésére. Emellett hangsúlyt fektetnek a munkakörnek megfelelő egyéni védelmi eszközök, a munkások felkészítésének vizsgálatára. Ördög Lajos, a megyei munkafelügyelőség vezetője lapunk megkeresésére elmondta, a munkabiztonsági szempontok mellett az állványzatokat is vizsgálják a munkatelepeken, illetve a munkaadó és munkavállalók közti kommunikációt is.

Ördög Lajos úgy értékelte, Háromszéken az utóbbi időszakban az építkezésnél sokat javult a munkabiztonság, és bár a vállalkozásoknál bizonyos problémák továbbra is fennállnak, arra kiemelten figyelnek, hogy a dolgozóknak biztosítsák, illetve azok használják is tevékenységük alatt a munkavédelmi eszközöket, így a sisakot, láthatósági mellényt stb. Ennek kapcsán jó példaként hozta fel a nemrég megnyílt kereskedelmi központ munkatelepét, ahol kollégáival azt tapasztalták, minden munkás használta a biztonságát szavatoló eszközöket, sőt, a látogatásra érkező felügyelőktől is azt kérték, amíg az építőtelepen tartózkodnak, ők is viseljék azokat.

Ördög Lajos szerint az állványzatok állapotára is jobban odafigyelnek a munkáltatók, ezek is egyre jobbak. Mint elmondta, Háromszéken tavaly egy olyan balesetet jegyeztek az építkezésben, melynek során súlyosabb személyi sérülés történt.