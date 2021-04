És többen is elítéltékforma a járványtagadók xenofób megnyilvánulását, amikor az orvosok ellen ágáltak, és közben például Pitești-en a szokásos jelszót ordibálták: Kifelé a magyarokkal az országból! (Az orvosoknak nem kiabálták azt, hogy kifelé velük, „csak” azt, hogy gyilkosok. Valószínűleg úgy számolnak, hogy már elmentek, küldés nélkül is.) Ráadásul Iohannis Chellemes Hüsvéti Innepechet! kívánt. Ha ez így megy tovább, oda jutunk, hogy egyre kevesebben fogják küldözgetni a magyarokat Magyarországra, vagy vissza Ázsiába, és ők jobban kezdik érezni magukat szülőföldjükön, ahonnan nem akarnak eltűnni.

Szerencsére vannak éberebbek, mégpedig a románok 49,5 százaléka, akik – ahogy az egy friss reprezentatív felmérésből is kiderült –, létező problémának tartják, hogy Magyarország Erdély visszaszerzésén ügyködik, amiben ötödik hadoszlopként bizony az erdélyi magyarok is tevékenykedhetnek. (Hát nem befurakodtak a román kormányba is?!) Hogy ébren tartsák az ellanyhuló figyelmet, az Információs hadviselési és stratégiai kommunikációt elemző laboratórium (LARICS) elemzői műhelye a magyarok (rossz) szándékait jól ismerő Dan Dungaciu aláírásával megeresztett egy újabb tanulmányt, amelyben újólag felhívja a figyelmet a magyar veszélyre. Hát kérem szépen, bizony Magyarország vezetői keletre nyújtották ki beoltandó kezüket: Szijjártó Péter külügyminiszter az orosz, Orbán Viktor miniszterelnök és az államelnök, Áder János kínai vakcinával oltatta be magát. Ezzel azt akarják bizonyítani, hogy a megmentés keletről jön. Ráadásul orosz és kínai beruházásoknak is helyet adnak. Közben ők viszont Erdélybe ruháznak be olyan hivatalosan nem is létező zónákba, mint a Partium és a Székelyföld, a Kós Károly elnevezésű projekt segítségével. (Ezt a Kós Károlyt – különben – a Bécsi diktátum után Horthy Miklós tengernagy sietett kitüntetni. Az eredeti szövegben Horty).

És ez nem elég! Magyarország szisztematikusan és egyáltalán nem ártatlanul érdeklődik a Moldovai Köztársaság iránt is. Az OTP bank piacvezető, a Richter 42 gyógyszertárból álló hálózatot fejlesztett, és az Eximbank 110 milliós hitelvonalat nyitott a moldovaiakkal közös beruházások finanszírozására. És közben a román–moldovai kapcsolatok hűlnek. (Ezek a végén nemcsak Erdélyt, hanem Moldovát is magukhoz csatolják!)

De nem is ez a legsúlyosabb, hanem az, hogy Szijjártó Péter – nem többet és nem kevesebbet – azt merészelte mondani, hogy: „a mi esetünkben a nemzet és az ország határai nem esnek egybe, és ebből fakadóan nemzeti közösségeink élnek az országhatár túloldalán is”.

Aki elfelejtette volna, annak a szerző eszébe juttatja azt, amikor a 90-es években az úgynevezett „történész kormány” miniszterelnöke, Antall József úgy azonosította magát, hogy „15 millió magyar miniszterelnöke”. (Azt a kedves szerző úgy látszik elfelejtette, hogy az ominózus kijelentés kissé másképp hangzott, mégpedig úgy, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke szeretne lenni). Akkor gyengék voltunk, sem NATO- sem uniós tagok, gyenge gazdasággal – fűzi hozzá a tanulmány. De most már euroatlanti tömb tagjaiként, erős gazdasággal és izmokkal rendelkezünk, csak azt nem tudjuk, mit kezdjünk velük. Közben folyik Erdély függetlenítése (eddig csak társ-szuverenitásról beszélt a LARICS, de úgy látszik tovább romlott a helyzet).

Összegzésként azt lehet mondani, hogy az orosz és kínai védőoltás felvétele az orosz és kínai diplomácia győzelmét jelenti, amivel provokálják a Nyugatot (is). Magyarország és Oroszország együvé tartoznak ebben a régióban, amikor Ukrajnáról és a Moldovai Köztársaságról vagy Romániáról van szó. Minderre már egyszer végre reagálni kellene!

Most itt a nagy alkalom az asztalra csapni végre, mert Budapesten zajlanak (április 8–9.) a román–magyar gazdasági kormányközi tárgyalások. Így megvan a lehetőség, hogy a tanácskozáson részt vevő mezőgazdasági miniszter ellenálljon a példátlan magyar revizionista nyomásnak. Annál is inkább, mert az ellenőrizhetetlen Fidesz hajlamos arra, hogy megszegjen minden európai normát, sértve a szomszédos országok szuverenitását, még ha azok azonos katonai tömb a NATO tagjai is – véli a tanulmány.