Rövid két hónap Novák Károly Eduárd a Cîțu-kormány negyedik minisztere, aki Háromszékre látogatott, előtte Nechita Adrian Oros mezőgazdasági és vidékfejlesztési, Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős tárcavezető és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter járt megyénkben. Novák Károly Eduárd munkalátogatását Kézdivásárhelyen kezdte, ahol délelőtt a Deme László Műjégpálya konferenciatermében főleg a KSE országos bajnokságban szereplő szakosztályvezetőivel találkozott, majd rövid sajtótájékoztatót tartott.

A minisztert Bokor Tibor polgármester köszöntötte, kiemelve, nagyon fontosnak tartja, hogy a jövő nemzedékét egészséges életre neveljék kiskorúktól fogva, nem véletlenül indították el az ingyenes Korisulinak keresztelt korcsolya-programot kisiskolások számára. Ha elkészül a fedett uszoda, hasonló programot ott is bevezetnek – hangsúlyozta az elöljáró. A tárcavezető meglepetésének adott hangot annak kapcsán, hogy a városban milyen gazdag sporttevékenység zajlik. Megígérte: miután őszre elkészül a romániai sportstratégia, a szponzortörvényen is változtatni fognak annak érdekében, hogy az motiváló jogszabály legyen, aminek köszönhetően a nagy cégek is támogathatják a sportot. Ha sikerül életbe ültetni a sportstratégiát, egyre több gyermek kezd majd mozogni, egészségesebben élni és kevesebben fognak elhízni – ecsetelte a tárcavezető. „Ebben az időszakban, ameddig kormányon vagyunk, maximálisan használjunk ki minden lehetőséget közösségünk fejlődése és erősödése érdekében” - mondotta Novák Károly Eduárd.

Tamás Sándor megyeitanács-elnök arról beszélt, hogy néhány nappal ezelőtt Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely polgármesterével abban egyeztek meg, hogy közösen a megyei önkormányzattal létrehoznak egy egységes, megyei felnőtt jégkorong-klubot, annak érdekében, hogy a háromszékiek minél hamarabb benevezhessenek az Erste-Ligába. Az új felnőtt csapat neve Háromsic lesz – tudtuk meg Bokor Tibor polgármestertől.

A zsúfolt program miatt a Kicsid Gábor Sportcsarnokot már nem tekintette meg a miniszter, aki az RMDSZ-székházában a városban és Kézdiszéken működő ifjúsági szervezetek képviselőivel találkozott. A tárcavezető és kísérete Kézdivásárhelyről a sepsibesenyői ifjúsági táborba látogatott – amit a megyei önkormányzat át szeretne venni a minisztériumtól és működőképessé tenni azt –, majd a program szerint az oltszemi nemzetközi fogathajtó pálya következett, délután pedig Sepsiszentgyörgyön folytatta munkalátogatását.