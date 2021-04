Nem egy pontot nyert, hanem kettőt veszített a kézdivásárhelyi csapat Brassóban. A céhes városi együttes hamar hátrányba került, a 4. percben egy szögletet követően épp a kézdivásárhelyi születésű Elek Róbert fejelt a kapuba (1–0). A kék-fehér mezesek mindent megtettek az egyenlítés érdekében, míg a házigazdák próbálták megtartani soványka előnyüket. Szünet után már csak egy csapat létezett a pályán, a KSE uralta a játékot, aminek az 51. percben meglett az eredménye, a csereként pályára lépő Kanyó Szilárd szabadrúgásból szerzett gólt (1–1). A folytatásban is a felső-háromszéki gárda akarata érvényesült, azonban az újabb lehetőségeket nem tudta gólra váltani.

A Sepsi OSK II. sorozatban harmadszor is kikapott, ezúttal 3–1 arányban maradt alul a Barcarozsnyói Olimpic otthonában. A házigazdák a 43. percben Ștefan Coman találatának köszönhetően jutottak vezetéshez. Szünet után is a Brassó megyei csapat érvényesítette akaratát, mezőnyfölénye a 76. percben érett góllá, amikor is Cristian Afrăsinei talált a kapuba. A Florin Ștefan, Kovács Lóránt, Andrei Dumiter és Peter Gál-Andrezly személyében négy élvonalbeli játékossal megerősített sepsiszentgyörgyi együttes a 84. percben szépített tizengyesből, amelyet Veress Zsombor értékesített. Az egyenlítésre hajtó háromszéki gárda pontszerzési esélye a 90. percben foszlott szerte, Nicolae Mariean büntetőrúgást harcolt ki, amelyet aztán gólra is váltott.

Eredmények, 15. forduló: Székelyudvarhelyi FC–Brassói Corona 1–1 (gólszerzők: Rusu 57. – öngól, illetve Cristescu 52.), Barcarozsnyói Olimpic–Sepsi OSK II. 3–1 (gsz.: Coman 43., Afrăsinei 76., Nicolae Mariean 90. – tizenegyesből, illetve Veress 84. – tizenegyesből), Brassói SR–Kézdivásárhelyi SE 1–1 (gsz.: Elek 4., illetve Kanyó 51.), Plopeni–Blejoi 0–0, Brassói Kids Tâmpa–Astra Giurgiu II. 1–3 (gsz.: Ionescu 82., illetve Zaharia 20., 26., Fatai 78.).

A rangsor:

1. Corona 12 3 0 33–9 39

2. Blejoi 7 3 5 27–25 24

3. Brassói SR 6 5 4 30–23 23

4. Plopeni 6 3 6 21–17 21

5. Astra II. 6 2 7 25–24 20

6. Sepsi OSK II. 6 2 7 21–22 20

7. Olimpic 5 3 7 21–21 18

8. KSE 5 3 7 17–29 18

9. SZFC 4 4 6 18–17 16

10. Kids Tâmpa 3 0 11 11–37 9

A 16. fordulóban a háromszéki csapatok hazai környezetben játszanak: a Sepsi OSK II. pénteken a Székelyudvarhelyi FC, a Kézdivásárhelyi SE szombaton a Brassói Kids Tâmpa ellen lép pályára. (miska)