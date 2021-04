Újfent brassópojánai buborékban került sor hazai cselgáncsversenyre, hiszen pénteken és szombaton a közeli üdülőtelepen rendezték meg az U21-es dzsúdókák 2021-es országos bajnokságát, amelyen a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK színeiben ott volt a sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna is. A megyeszékhelyi sportolónk két hete ötödik lett a felnőttek döntőjén, így most is a jó szereplés reményében lépett tatamira. Hanna remek küzdelem révén jutott be a 63 kg-os súlycsoport döntőjébe, ahol azonban vereséget szenvedett Florentina Cornelia Ivanescutól, és be kellett érnie az ezüstéremmel.

Eredmény (63 kg, 8 induló): 1. Florentina Cornelia Ivanescu (Pitești-i MSK), 2. Balogh Hanna (Nagy Mózes SK), 3. Lungu Sarolta (Nagyváradi ISK/SPL) és Catalina Bungardean (Bukaresti 5-ös számú ISK). (tif)